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她遭性侵含淚逼問　監委兒自稱「隨性基督徒」：交往14天就上床

▲台南長榮大學蔡姓副教授涉嫌性侵蔡姓女子被檢方起訴，蔡男開庭後不發一語迅速離去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南長榮大學蔡姓副教授涉嫌性侵蔡姓女子被檢方起訴，蔡男開庭後不發一語迅速離去。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名蔡姓女子表示，她透過網路結識監委蔡崇義兒子、台南長榮大學蔡姓副教授，沒想到見面第二次就遭到性侵，到學校想要對質討公道無果，蔡男還自稱「基督徒」，只要交往2個禮拜就可以上床。

蔡女表示，她日前在PTT上看到蔡男的徵友文，兩人透過訊息聊天。兩人先在購物中心見面，又於3天後到咖啡廳聊天到凌晨，此時蔡男以聊「投資話題」為由，邀約蔡女回家。

蔡女說，當時以為蔡男是長榮大學教授，又是基督徒，應該不會有危險，沒想到蔡男深夜偷偷潛入她的房內性侵得逞。事後，蔡女不甘受辱，到蔡男就職的大學找系主任投訴，表明持有證據，希望不要再有其他的學生受害，要求面對面揭露，但系主任以不知道蔡男在哪上課回應。

▲▼她遭性侵含淚逼問　監委兒自稱「隨性基督徒」：交往14天就上床。（圖／東森新聞）

▲▼蔡男被控第二次見面就性侵蔡姓女網友。（圖／東森新聞）

▲▼她遭性侵含淚逼問　監委兒自稱「隨性基督徒」：交往14天就上床。（圖／東森新聞）

蔡男到案後辯稱，他跟蔡女從見面後開始交往，暑假時幾乎天天見面，共發生10多次關係。然而，檢察官依照蔡女平時騎單車樓下的GPS軌跡比對，發現與蔡男的說法不符合，因此依強制性交罪起訴。

蔡女的律師梁家瑜表示，被害人案發後即罹患嚴重憂鬱症、創傷後壓力症，不敢再輕易相信人、畏懼人群，多次自殘想不開，這3年來持續就診精神科、心理諮商作心理重建，所以今天委由律師代為發表聲明。

▲▼她遭性侵含淚逼問　監委兒自稱「隨性基督徒」：交往14天就上床。（圖／東森新聞）

▲蔡女的律師梁家瑜表示，蔡男謊稱被害人與他交往，但事實並非如此。（圖／東森新聞）

梁家瑜說，蔡男以反對婚前性行為的基督徒降低戒心，事後質問為何違反信仰時，蔡男卻說「我只說我家都是基督教信仰，然後我跟外面的女生交往，認識一個禮拜，第二個禮拜就上床了，這都有，因為我很隨性。」

此外，蔡女2017年向長榮大學的系主任求救，當時校方允諾會召開性平會，卻沒有下文，而蔡男還在2020年1月升格為副教授。蔡女也說，事件曝光後蔡男嗆聲認識她工作行業的高層，可以讓她沒工作要脅，「讓我真的很害怕」，但為了不要再有女網友及女學生受害，她還是堅持提告。

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