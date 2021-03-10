18歲少女慶祝完生日隔4天　買了人生第一張彩券爽中70萬大獎

▲美國政府規定，需年滿18歲才能購買彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

美國堪薩斯州一名剛滿18歲的少女史坦莉（Sloan Stanley），在慶祝完生日隔4天，花了5美元（約142元新台幣）買了她人生中一張「現金母牛（Cash Cow）」彩券，沒想到受到財神眷顧，爽中2.5萬美元（約新台幣70.9萬元）。史坦莉也透露，將用這筆意外之財作為大學教育基金。



綜合外媒報導，史坦莉剛歡慶18歲生日，已達法定可購買彩券的年紀。生日後隔4天，她決定在打工的雜貨店購買自己人生第一張「現金母牛（Cash Cow）」彩券，沒想到新手好運到，竟爽中2.5萬美元，讓她又驚又喜。



史坦莉透露，會購買該款彩券是因為覺得乳牛很可愛，萬萬沒料想到自己能夠中大獎。得知中獎那一刻，她立刻告訴父親，父親最初不敢置信，直到親自看到彩券才確認，史坦莉說，「家人都替我感到很高興。」

▲史坦莉人生第一次購買彩券就中大獎。（圖／翻攝自Kansas Lottery）



史坦莉也說，即將進入富特赫斯州立大學（Fort Hays State University）就讀的她，已經決定將這筆錢當作教育基金，「希望能讓我畢業後不需背負債務」。針對這起中獎喜訊，堪薩斯州彩券機構發言人埃雷拉（Jessica Herrera）指出，第一次買彩券就能中大獎實在相當罕見。