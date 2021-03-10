搬「管制經濟學」救全國缺水　朱立倫酸蔡政府：靠天不如靠智慧

▲朱立倫臉書談節水政策。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者羅婉庭／台北報導

針對全國缺水問題、水情告急，新北市前市長朱立倫10日表示，蔡政府鑽牛角尖在水的供給面，還不如好好用水，從需求面管理，靠智慧用水可以改變缺水的命運。

朱立倫下午於臉書發文指出，台灣雖然多雨，但在極端氣候下常缺水。過去的經驗告訴我們增加水源很困難，如今蔡政府卻「臨渴掘井」，但鑿井會有地層下陷問題、海水淡化的成本過高。

朱立倫指出，重提抗旱水井、及短期不易實施且高成本的新竹海淡廠，對於如何好好節水卻少見主張。

他提醒蔡政府，目前水價過低致使廠商不願投入節水設備，政府不能只靠道德勸說，必須有強制作為，「管制經濟學派得上用場」。尤其是6大高耗水產業，合計佔工業用水比例85%，必須積極完成節水及水資源循環利用的設備，創造誘因給廠商，現在就必須立即輔導。

「年年吵農業用水佔比達7成，工業與農業用水孰重？」朱立倫表示，過去多年，工業用水占比僅佔10％、生活用水20%，農業比例皆高達70%。他舉例，比如加州聖荷西的作法，積極改善農業灌溉系統的效率就可節省15%的農業用水，如此可以解決大部分的水荒。

朱立倫說，生活用水的節水措施以及漏水率的改善更是要當作年年的考核目標。他直批，蔡政府不斷祈求上天紓解旱象，「與其靠天，不如靠智慧！」