蔡英文川普通話始末曝光！　美媒：牽線人是前官員薛瑞福

▲蔡英文總統與美國前總統川普。（左圖／資料照，右圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國記者羅金（Josh Rogin）撰文表示，美國前總統川普2016年底與總統蔡英文通電話，當時媒體多稱是前聯邦參議員杜爾牽線，但其實是長期友台的前國防部官員薛瑞福促成。

美國「野獸日報」（The Daily Beast）摘錄羅金的新書「天國下的混亂」（Chaos Under Heaven，暫譯）內有關美、中、台關係的篇章，其中寫到川普就任前與蔡總統通電話的始末。

蔡總統與川普於2016年12月2日通話。當時許多媒體報導稱，這通電話歸功於前堪薩斯州聯邦參議員杜爾（Bob Dole），他的遊說法律事務所Alston & Bird每年從台灣政府獲得28萬美元。

但羅金寫道，根據直接與事件有關的消息人士說法，過程並非如此。消息人士說，川普團隊與台灣之間的真正聯繫，是透過美國前國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。薛瑞福當時擔任華府智庫「2049 計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席，台灣政府提供部分資金。

▲消息人士說，川普團隊與台灣之間的真正聯繫，是透過美國前國防部印太助理部長薛瑞福。（圖／翻攝美國國防部官網）

文章提到，薛瑞福聯絡一個在國務院政權交接小組內工作的朋友說，他已與台灣政府官員談過有關川普與蔡總統之間通話的事；薛瑞福的朋友把這通電話列入川普的聯絡清單，再把清單送到紐約川普大樓（Trump Tower）。

川普當天按清單一個一個通電話，最後一個就是台灣。某些白宮內部人士透露，由於政權交接時很混亂，根本沒人及時注意到這件事，並加以阻止。

不過，部分知情人士質疑川普是否真的沒有意識到這通電話的意義。當時即將成為川普首席策士的巴農（Steve Bannon）堅稱，川普與蔡總統通話前有聽取簡報，巴農提醒了川普女婿庫許納（Jared Kushner），兩人再一起向川普提出警告說，中國政府勢必會抗議。

文章寫道，巴農心裡其實認為激怒北京不是壞事，而且他覺得川普也有同樣的想法。巴農當時對川普說：「如果你接通了電話，在（亞太）區域會是爆炸性事件，但你會讓（中國政府）處於劣勢。」川普回答：「那好，我肯定要接這通電話。」

這通電話僅有數分鐘長，且無太多實質內容，但通話本身就足以令人震撼，媒體很快大肆報導，指稱這是愚蠢的錯誤，甚至是魯莽的挑釁。巴農表示，川普很訝異華府媒體如此反應，對北京政府迅速譴責的反應則不感到意外。

至少，與此事有關的人都認為，川普為此大發脾氣；一名政權移交高階官員說：「電話通了就是通了，總統在紐約時報上讀到報導說這是40年來最大的錯誤，他不怎麼高興。」

川普隔天採取守勢，以一則推文凸顯這通電話不是他主動打的，內容是「台灣總統蔡英文今天打電話給我，祝賀我當選。謝謝！」這讓北京坐立難安，與台灣領袖通話，是中國統治高層無法視而不見的公然冒犯。

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文章提到，後來，在庫許納安排下，川普與中國國家主席習近平也通了電話，川普直接向習近平承諾，不會再接台灣領袖的電話。

川習這次通話顯示，川普接受了習近平的重點，也就是與台灣通話是個錯誤，不可再犯。這替兩人後來在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的會面掃除了障礙，也讓庫許納鞏固了自己在美中關係政策上的領導地位。

但不是每個人都樂見這個結果，巴農就忿忿不平。他認為川習通話是庫許納天真的讓步，也是川普的一步錯棋。

根據文章，巴農事後說：「我們為什麼要接習近平的電話？我們手上有全部的籌碼，習近平想來海湖俱樂部想得要命。他們找上庫許納，是庫許納促成的。從那時開始，川普就不想聽到與台灣有關的事。」

文章指出，在這兩通電話之後，川普對台灣的態度就介於冷淡和不尊重，整個任期都是如此。美國政府內，人人都知道川普的想法，雖然政府內部的官僚層級全是挺台灣的鷹派，卻都在川普任期頭3年間，極力避免公開對台灣表達同情或支持。