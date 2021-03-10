酒醉媽痛毆阿嬤！提刀+木棍瘋狂暴打　7歲女兒反應超懂事惹哭網友

▲ 白衣女子瘋狂毆打母親。（圖／翻攝自臉書／นางรอง - ฉันไม่ใช่นางเอก）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國一段離譜影片近來在社群網站上瘋傳，一名女子酒後失控，竟將年邁的母親壓在地上狂毆，甚至拿擀麵棍和刀子攻擊。她年僅7歲的女兒目睹全程，眼看阿嬤被媽媽暴打，當下機警的反應也令眾多網友感到心疼。

泰國一個臉書粉專9日發文指出，這起事件發生在武里南府查姆尼區，影片中的白衣女子嗜酒如命，酒後經常大罵其他村民。附近居民不堪其擾，雖然曾向警方報案，但警方認為這是家務事，才將影片投稿到粉專，對外尋求幫助。

約77秒的影片中可見，身穿白色短袖上衣及牛仔褲的長髮女子直接坐在母親身上，揮拳毆打她。接著畫面切換到另一處空地，只見女子將母親壓在地上，對她拳打腳踢後站起身來，對倒在地上的母親怒吼，接著竟又坐到母親身上施暴。

女子失控過程中一度拿起擀麵棍和刀子，隨後擀麵棍被母親奪下，交給7歲的孫女。女童接過擀麵棍後，又撿起地上的刀子，以免媽媽拿武器攻擊阿嬤，在媽媽坐到阿嬤身上時實在看不下去，一面拿擀麵棍敲打媽媽背部，一面大喊「媽媽，妳怎麼這麼壞？」挨打的阿嬤才終於爬起身，抓起刀子作勢反擊，趕走女兒。

有網友質疑，拍攝這段影片的人為何不上前幫忙。村民對此則說明，拍影片的人正是女子8歲的兒子，當時怕得根本無力阻止。當地媒體Sanook報導，初步調查顯示，白衣女子酗酒嚴重，黃湯下肚便會大發雷霆、亂砸物品，多次襲擊母親，有時還會傷害自己的孩子。就算警方趕來處理，女子冷靜一段時間後就會再犯。村民希望相關部門能出面協助，防止事態進一步惡化。

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