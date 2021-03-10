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監委兒、大學副教授涉性侵現身法庭　被害人：希望別再有女性受害

記者林悅／台南報導

監委蔡崇義兒子、台南長榮大學蔡姓副教授，被蔡姓女子指控性侵，蔡男否認犯情，檢方調閱蔡女手機GPS軌跡，發現與蔡男所供不符，依強制性交罪嫌起訴，台南地院10上午開準備程序庭，蔡男出庭後快速離開，被害人蔡女透過律師發表聲明，揭露蔡男真面目，希望別再有女性受害。

▲台南長榮大學蔡姓副教授涉嫌性侵蔡姓女子被檢方起訴，蔡男開庭後不發一語迅速離去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南長榮大學蔡姓副教授涉嫌性侵蔡姓女子被檢方起訴，蔡男開庭後不發一語迅速離去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡女透過律師梁家瑜表示，蔡男宣稱自己是虔誠的基督徒，卻對她做出指姦的惡劣性侵行徑，蔡女案發後即罹患嚴重憂鬱症、創傷後壓力症，不敢再輕易相信人、畏懼人群，多次自殘想不開，這3年來持續就診精神科、心理諮商作心理重建，所以今天委由律師代為發表聲明。

蔡女聲明指出：「看到蔡男接受媒體電訪，沒有道歉、反省，竟還指控她關係複雜，令她非常痛苦、憤怒，讓她不得不反擊，讓大家知道蔡男的真面目，避免再有女性受害。蔡女說，蔡男在師生面前及ptt上（帳號:Rajaton）展現出自己是虔誠基督教徒、反對婚前性行為的樣子，蔡男藉故來她住處時，也是說自己是虔誠基督教徒，事發後她質問蔡男為何違背自己的信仰，蔡男卻說他很隨興、沒在管這個（拒絕婚前性行為）的，可以見面一兩周就發生性關係」。

▲台南長榮大學蔡姓副教授涉嫌性侵蔡姓女子被檢方起訴，蔡男開庭後不發一語迅速離去。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被害人蔡女透過律師梁家瑜發表聲明，揭露蔡男真面目，希望別再有女性受害，並請長榮大學重視此事。

聲明指出：「蔡男也曾在ptt發文提到，他從未追過女生，但事實是蔡男早有過一段婚姻，卻刻意營造內向、無經驗、不擅長追求女生的形象。蔡女指出，她和男在2017年7月底第一次見面，從騎單車的GPS紀錄，完全打臉蔡男說當時已交往、到處玩的說詞」。蔡女強調，她與蔡男兩人沒有任何合照，至今也未曾加為FB好友，蔡女：「他對我的家庭背景、興趣、行蹤等資訊所知甚少，卻仍辯稱事發時已交往兩個月，明顯是在說謊」。

蔡女看到長榮大學聲明不知此事，讓她非常遺憾、憤怒。她說，實際上，早在2017年她就向長榮大學的主任求救過，長榮大學當時允諾一兩天內就會召開性平會，然而，直至此刻校方仍未為後續處理、未依法召開性平委員會或對蔡男做出任何處置。蔡女痛批，甚至於2020年1月還讓蔡男升格為副教授，新聞報導出來後，蔡男自2021年2月22日請假迄今，但長榮大學老師請假規定不可超過7天，蔡女表示不清楚為何蔡男可以不依規定請假。長榮大學是否要繼續消極面對此事？為何學校如此不重視防止性侵害？「一如我的初衷，我很怕有任何人、任何學生再一次受到傷害，我才寫此聲明」。

許多報導提到蔡男的爸爸是監察委員蔡崇義，蔡女希望大眾聚焦在蔡男的個人行為、重視性侵害防治，蔡女表示：「事發後蔡男曾向我說，他的親戚是我工作相關行業之高層，可以讓我沒有工作，讓我真的很害怕」。蔡女再次強調，她發出聲明，是為了讓大家知道蔡男的真面目，避免再有女性朋友或女學生，因為相信蔡男而受害，並希望長榮大學重視此事。蔡男開完庭步出法院，面對媒體詢問一語不發並快步離開。

長榮大學回應指出，初步瞭解，本案未涉及性別工作平等法及性別平等教育法所規範之範疇。本校於報上得知此案後已約談該師，經瞭解，本案乃性侵害防治法所審理之案件，依法本案之審理不得公開，然本案已進入司法程序，本校將尊重司法審判結果。該師請假之程序係參照主管機關之函釋，依權責核定。本校秉持勿枉勿縱，案件若屬實將依法處理，絕不寬貸。據了解，蔡男從2月 22日開學日起，向長榮大學請假 1月，校方目前沒有排課。

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