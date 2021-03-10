疫情害失業！25歲辣模要錢買酒被拒　把81歲奶奶扁到爆頭

▲女模要錢被拒，竟然揍傷奶奶。（圖／翻攝自VKontakte）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯25歲女模瓦西里耶娃(Irina Vasilyeva)因為疫情失業，向81歲祖母要錢買酒被拒絕，竟然就對老人動粗，把人揍到眼睛受傷、顱內出血、顱骨底部骨折，目前仍留院治療尚未脫離險境。

居住在聖彼得堡的女子瓦西里耶娃，祖母是當地著名呼吸科專家博格達諾娃(Alevtina Bogdanova)，自1993年擔任學者以來，一共發表過150篇相關學術文章。外型亮麗的瓦西里耶娃，原本模特兒工作一帆風順，近來卻因為新冠肺炎疫情導致收入大減，有酗酒問題的她，3月8日婦女節當天跑去買醉，喝到身上沒錢就跑來勒索祖母。

調查顯示，瓦西里耶娃當晚至少攻擊祖母2次，一拳打在臉上導致眼睛受傷，對方因為衝擊撞到牆後，她突然失控把人壓在地上狂打，導致對方頭部受到重創，酒醉的她後來意識到自己惡行，把祖母移到床上後打電話叫救護車，送醫後原本辯稱對方是自己跌倒，但是醫生不相信報警。

瓦西里耶娃向警方坦承用雙手瘋狂攻擊祖母頭部，造成對方重傷，被指控嚴重的身體傷害罪，9日出庭應訊時，雖然代表律師辯護她不會逃跑，且是一名有註冊地址的公民，但希望能釋放回家的要求仍被法院拒絕，目前還押待審中，若是罪成將面臨最高8年刑期。

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