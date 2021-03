「陰道塞地瓜」想避孕！她盆骨爆痛送急診　醫一照大驚：會敗血症

▲美國一名女子將地瓜塞入陰道避孕,卻引發感染。此為示意圖,非新聞當事人。(組圖/取自免費圖庫Pixabay、Pexels)

記者葉睿涵/編譯

在美國電視台TLC節目《性愛讓我掛急診》(Sex Sent Me to ER)中,醫生邁爾(Myhre)分享了一起真實病例,一位化名為莫妮卡(Monica)的女子採取「避孕古方」,將一個地瓜塞入自己的陰道,結果引發感染,導致骨盆疼痛。

據《太陽報》報導,莫妮卡某日在丈夫的陪同下到醫院就診。她抱怨,自己的盆骨最近經常發疼。當邁爾詢問莫妮卡是否有相關病史時,她表示,自己來自於一個女巫家族,家里有著獨特的治療方式,她過去生病也都是用巫術治好的,因此從未到過醫院的她不清楚自己是否有相關病史。

I ended up in hospital after I used a sweet potato as a form of contraception https://t.co/zentvnF143 — The Irish Sun (@IrishSunOnline) March 7, 2021

邁爾擔心患者可能有膽囊問題,於是立刻替她做了超音波檢查,檢查結果顯示,莫妮卡的腹部內有一個陰影,「我當時真的很擔心病人有腫瘤或囊腫之類的問題」,於是邁爾安排她去抽血檢驗。還好,驗血結果顯示,莫妮卡只是腹部受到了感染,於是邁爾為其進行檢查。

這時邁爾發現了更讓人她感到意外的事,「我真不敢相信這個女人居然把地瓜塞到了她的陰道裡」。當醫生詢問莫妮卡為什麼要在陰道內放入地瓜時,莫妮卡表示,這是她女巫奶奶的避孕偏方,她在2個禮拜前開始採用這個「古方」。

邁爾聞言深感驚訝,她解釋,在陰道內塞入地瓜不止沒辦法阻止任何東西進入體內,還會讓地瓜在陰道裡滋生細菌,進而導致感染,甚至引發致命的敗血症。幸運的是,莫妮卡的症狀被及時被發現,且通過摘除地瓜和使用抗生素治療,病症很快就痊癒了。

