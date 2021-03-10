住院老翁從10樓墜下！卡外牆水管慘死　當局稱「檢疫」拒歸還屍體

▲大馬士拉央醫院最近發生一起79歲老翁跌下樓後，卡在外牆水管上死去的慘案。（圖／翻攝自士拉央醫院官網）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞79歲老翁日前在醫院接受治療時突然失去踪影，沒想到之後被發現時，已成為一具冰冷的屍體，卡在醫院外牆的水管上。

綜合馬來西亞《大都會日報》與《中國報》報導，老翁在2月27日因嘔吐、發燒而被送往中部城市鵝嘜縣（Gombak）的原住民醫院接受治療。院方一開始懷疑，老翁感染了登革熱病毒，於是將他轉到附近士拉央醫院的加護病房觀察。

#Gombak Mayat lelaki Orang Asli yang hilang ketika menerima rawatan di Hospital Selayang sejak 1 Mac lalu ditemukan tersangkut pada paip di tingkat enam hospital itu, malam tadi.https://t.co/pFBJFDtRyC — Harian Metro (@hmetromy) March 10, 2021

士拉央醫院隨後安排老翁在3月1日接受新冠肺炎檢測，但結果出爐時，老翁卻已失去踪影。家人們尋遍了醫院各處和附近的住宅區，卻沒找到老翁。當晚，士拉央院方通知家屬，他們發現，老翁的屍體正卡在醫院外牆的水管上。

調查顯示，老翁是從醫院的10樓跌落後，卡在6樓的管道中死去。家屬表示，儘管死者生前的新冠檢測結果呈陰性，但他們至今仍無法取回屍體，因為當局稱，屍體的新冠檢測結果仍未出爐。

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