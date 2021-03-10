緬甸修女「下跪磕頭」求放過　警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸反政變示威尚未平息，在東北部克欽邦8日的抗議現場之中，身穿白色長袍的45歲修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）向全副武裝的多名員警雙膝下跪、磕頭，懇求不要朝年輕示威者開槍，直言「讓我代替他們中彈死去吧」。但過沒多久，警察直接朝她身後的示威者開槍，而她也當場看到1名男子頭部中彈倒下身亡。

法新社報導，軍政府對示威者逐漸增加動武力道，使用催淚瓦斯、水砲、閃光彈、橡膠子彈甚至實彈進行鎮壓。在克欽邦首府密支那（Myitkyina）8日的抗議現場，示威者頭戴安全帽、手持自製盾牌上街抗議時，多名員警上前包圍，努唐和另外2名修女見狀趕緊懇求警察們離開。

努唐當時朝著一群高階警官張開雙手懇求，「我跪了下來……求他們不要開槍折磨孩子們，（否則）開槍殺了我」。依據網路流傳的畫面，在她跪下後，2名警察也雙膝跪地、雙手合十作為回應，外傳對方當時保證，現階段行動只是清場。

▲▼努唐當時向多名員警雙膝下跪，懇求別朝示威者開槍。（圖／路透）

豈料過沒多久，警方直接開始朝努唐身後的抗議人群開槍、扔擲催淚瓦斯，她先是看到一名男子頭部中彈當場喪命，緊接著她的眼睛也因催淚瓦斯感到陣陣刺痛，多名年輕示威者驚慌逃竄，而這一切都讓她感到相當難過。依據當地救援隊的說法，當日有2名男子在示威現場被擊斃，但仍未知是死於實彈或是橡膠子彈。

依據非營利人權團體「援助政治犯協會」（AAPP）統計，緬甸全境迄今已有60多人命喪示威抗議。事實上，這並不是努唐第一次向安全部隊下跪，早在2月28日當天，她也朝著身穿鎮暴裝備的警察跪下，同樣請求對方不要朝示威者開槍。

►緬甸軍令竟是「開槍打死人民」 他抗命逃亡印度！驚喊：不想回去

►恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭 網瘋傳軍警「盜墓偷屍」

聽Podcast掌握國際局勢

CP值爆高！網友點名的163元「護髮神器」