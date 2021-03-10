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美印太司令：西太平洋須部署陸上攻擊武器！　關切北京飛彈武力

▲▼美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令戴維森。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國印太司令部司令戴維森暗示，中國政府可能在未來6年內片面改變台海現狀。他也說，美軍需要在西太平洋部署更多遠程武器，這也包括陸上武器。路透分析，此番言論如今意味著，美方相當關切中國日益增長的軍力，尤其是飛彈。

中國在亞太地區的影響力及軍事實力日益增長，拜登政府先前已表態要與其展開競爭，而如今美國國防部正對該區域戰略展開評估。戴維森（Admiral Phil Davidson）在參議院軍事委員會上透露，「不只是海上與空中，地面部隊也要有更廣大基礎的遠程精準射擊武力，這對穩定西太平洋日益不穩定的局面至關重要。」

事實上，印太司令部上月向國會提出的預算文件指出，美國需沿著「第一島鏈」增加陸上武器，也就是自日本、台灣、菲律賓一路延伸至印尼婆羅洲的區域，在西太平洋環繞中國沿海的一連串天然島鏈屏障，光是2020財政年度就有4.08億美元的需求，2023年至2027年則需要29億美元。

儘管美國國防部曾表示支持在印太區域部署中程飛彈，但美國在亞洲的盟友國迄今反對此一作法。戴維森坦言，飛彈防禦系統並不足以嚇阻潛在對手，「飛彈防禦是最難做的事情，如果我是棒球隊經理，有世界上最好的防守，但若無法取得分數，就贏不了這場比賽。」

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