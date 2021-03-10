差點上錯床！雙胞胎愛上雙胞胎　4人婚後同住「我真的認錯老婆」

記者張寧倢／編譯

印尼西爪哇省一對雙胞胎兄弟竟然各自愛上一對雙胞胎的姊妹，這2對小情侶在經過熱戀之後，最近更選在同一天互許終身，成為罕見的2對雙胞胎夫妻。然而，婚後4人同住一個屋簷下，因為男女雙方都長得過於相像，他們也向媒體坦承，曾經誤認過自己的老公、老婆，家人也常因此發生叫錯人的糗事。

▲▼印尼雙胞胎兄弟各自娶回了一對雙胞胎姊妹，但因為長相過於相似，因此他們也曾認錯自己的愛人。（圖／翻攝自YouTube／Doon Tivi）



根據《太陽報》報導，印尼雙木丹鎮（Sumedang）的20歲男子艾萬達（Ellwanda Julianop Hidayat）在學生時期認識了現年19歲的拉妮（Rani Nurhaeni），兩人很快就陷入熱戀，一段時間之後艾萬達才得知，原來拉妮也是雙胞胎，並且還有一位名為麗娜（Rina Nurhaeni）的妹妹，艾萬達則有一個雙胞胎弟弟艾溫迪（Ellwindi Junianfi）。

在艾萬達與拉妮從中牽線之下，艾溫迪與麗娜經常與哥哥姐姐一起出門約會、見面，經過相處後，兩人也產生情愫，於是4人就發展成兩對感情穩定的小情侶。艾溫迪表示，剛開始和麗娜約會的時候，他還被女友故意捉弄「交換伴侶」，害他此後偶而還會叫錯女友的名字，還吃了不少苦頭，但後來便有了4人一起結婚的念頭。

▲雙胞胎兄弟的鄰居曾誤會他們愛上同一個女人，還因此出言相辱。（圖／翻攝自YouTube／Doon Tivi）

報導稱，這4名雙胞胎兄弟、姐妹終於在2月27日，共同完成了終身大事，婚後2對夫妻更住在同一個屋簷之下，平時4人就常一起行動、出門旅行，感情依舊相當融洽。不過，這樣的生活帶來一些困擾，兄弟倆的51歲父親喜達雅特（Nopi Hidayat）一開始對他們的決定相當驚訝，也曾有過質疑，但很快地也接受了兒子們的愛情。

附近鄰居起先還以為這戶人家的2個兒子愛上同一個女人，甚至會出言侮辱他們。然而，他們也笑著坦承，有時候會把自己的老公、老婆搞混，尤其是父親喜達雅特更是常常把大媳婦叫成二媳婦。最近，4人受邀參加電視節目錄影，因此在當地一砲而紅，但也有網友認為，他們還是分開住比較好，以免影響夫妻間的感情。

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