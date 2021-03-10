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分居夫繩子綑綁囚禁　她用「魔術師技巧」逃脫...差點就被割喉！

綁架、俘虜、人質示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲女子被繩子綑綁，卻自行用魔術師技術逃脫。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國蘭開夏郡64歲女子艾莉森(Alison Garcia-Hernandez)遭66歲分居丈夫胡安(Juan Garcia-Hernandez)闖入家中，被對方用繩子綑綁囚禁，然而曾擔任魔術師助手的她，運用魔術技巧成功騙過對方，最後成功在對方揮刀時掙脫逃走，救了自己一命。

男子胡安曾因為殺害前妻，犯下過失殺人罪入獄14年，後來與第二任妻子艾莉森的婚姻也觸礁，2019年9月18日假裝成快遞員送貨，闖進艾莉森位於托里斯霍爾姆(Torrisholme)家中行凶，還打電話向警察嗆聲，「我會殺了妻子，然後再殺了自己，不多說了，這就是結局」。

艾莉森被胡安挾持時，使用魔術技巧讓對方相信她是被繩子緊緊綑住的狀態，等到警察抵達，對方揮刀想要殺害她時，她才能立刻掙脫躲過致命傷，不過脖子仍被留下一道13公分傷痕，後來一共進行了6次手術。

本案近來在普雷斯頓皇家法院開庭，檢察官表示，本起事件是被告精心策畫的謀殺案，幸好受害者運用擔任魔術師助手的技巧，最終挽救了自己性命。精神醫生鑑定報告指出，胡安患有妄想症才會無端懷疑受害者外遇，想要進行加害，建議先將他送去醫院治療再送監獄。

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