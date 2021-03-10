10年前遭核災重創！福島今搖身成日本「可再生能源」領頭羊

▲如今福島極力發展再生能源發電，有望成為全日本的領頭羊。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本311大地震適逢10週年，當時海嘯、地震導致東電福島第一核電廠爆發核災，重創福島縣。為了災後振興，日本當局與福島縣政府積極為地方的新產業提供支援，多虧於此，當地的再生能源發電能力快速提升，更因此吸引機器人相關領域之企業進駐當地。

根據《日經中文網》報導，遭核災重創的福島縣濱通地區西側有一片靠太平洋沿岸的綿延山地，被稱作阿武隈高地。由於日本正好面臨全國各地輸電線路不足的問題，於是有關當局與福島縣政府決定要將此處作為輸電系統的重點建設基地，在海邊與山邊鋪設兩條線路，一共長達80公里，專門運輸再生能源。

▲東京電力福島第一核電廠在311震災後爆發核災。（圖／達志影像）



負責輸電線路的福島送電公司表示，「可再生電力近年非常受歡迎。雖然這是一個困難的工程，但我們絕對不能推遲完工時程。」據悉，原本這項線路建設工程將耗費10年才能完成，但在各方努力下，僅需花費2至3年。

除了輸電線路建設外，大規模的百萬瓦級光伏電站的建設工程也在持續投入中，直到2020年10月底為止，光是福島縣內的百萬瓦級光伏電站的發電能力就已經達到87.2萬千瓦，位居日本第一。然而在不到一年半前，該縣僅排名第四。據悉，這段時間內，福島的百萬瓦級光伏電站從原本的73座增加至115座。

不僅如此，福島縣還制定了一連串的風力發電計畫，到2024年，當地的風力發電能力將達到約53萬千瓦，是現在的3倍之多。而福島縣也正在以再生能源與機器人產業為主力，積極耕耘發展，推動「福島創新海岸構想」，而福島縣知事更直言，將力爭福島縣成為全日本再生能源的領頭羊。

▲▼福島核災重創當地生態與經濟。（圖／達志影像／美聯社）



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