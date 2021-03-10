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貝佐斯砸2800億救地球　對抗氣候變遷10年計畫曝光

▲▼亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社） 

 ▲亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

全球首富、亞馬遜現任執行長貝佐斯（Jeff Bezos）2020年2月成立「地球基金」（Earth Fund），旨在維護及保護自然世界。依據最新計畫，他準備在未來10年投注100億美元（約2828億台幣），旨在對抗氣候變遷和環境永續。

貝佐斯9日於IG宣布，史地爾（Andrew Steer）將在4月中旬上任「地球基金」執行長。史地爾曾任世界資源研究中心（World Resources Institute）主席，對於全球環境保護和經濟議題有極高了解和貢獻。

史地爾同時透過推特表示，貝佐斯及「地球基金」計畫在未來十年每年投資10億美元（約282.8億台幣）於科學家、非營利組織、環保人士和私人機構等，一同發展新科技、促進環保投資、推動政策和影響全球行為，也寫道，「我們希望能帶給社會公正，因為氣候變遷正不成比例地傷害著弱勢族群。」

去年11月，「地球基金」在第一次發放近8億美元給環境保護先驅機構，包括大自然保護協會（Natural Conservancy）、自然資源保護委員會（Natural Defense Council）、世界自然基金會（World Wildlife Fund）等。

貝佐斯早前也對外宣布將在下半年卸下亞馬遜執行長一職，交棒現任雲端服務AWS負責人賈西（Andy Jassy），並轉移時間和精力到他「熱情」所在，像是「地球基金」、「藍色太空計畫」（Blue Origin）、華盛頓郵報（The Washington Post ）及貝佐斯首日基金會（Bezos Day One Fund ）等事業。

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