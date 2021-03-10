星宇張國煒「不是王子更不喜歡復仇」　回憶最苦311

▲疫情期間，星宇航空推出「偽出國」航班，張國煒與機上乘客互動熱絡。（圖／星宇提供）

圖、文／CTWANT

首航剛滿周年的「星宇航空」，成軍迄今充滿幸運奇事。除了選購飛機時，二度躲過事後機瘟頻傳的機型，一開航雖遇上百年大瘟疫，但由於僅有4架飛機，且懂得創意行銷大玩「偽出國」，同時積極和車商、酒商跨界合作，受創程度遠低於大型航空公司。外號「小K」的董事長張國煒，還斜槓成為自帶粉絲的網紅。

張國煒月前申報轉讓近3萬張長榮航空股票（依3月8日收盤價，執行後可入袋約4億2千萬元），彌補疫情對營收的衝擊，擁有200億身價的他，最痛恨別人說他是「王子復仇」，因為「我是國王！」張國煒豪氣地說。

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▲張國煒很喜歡台南永康的「一街咖啡」，索興將星宇航空經濟艙的咖啡豆都讓店主阿佐包辦。（圖／翻攝自星宇航空臉書）

現年51歲的張國煒，3月5日執行完「台北──台南雙城號」公差後，悄悄跑去位於台南市永康區的「一街咖啡」喝咖啡，店主郭柏佐（阿佐）從選豆、烘豆、磨豆到沖煮，累積10年的功夫讓處女座的張國煒叫好，索興把經濟艙的咖啡豆交給阿佐包辦。然而，6天之後的「311」，卻是張國煒回憶中最苦的日子。

2016年3月11日，時任長榮航空董事長的張國煒，執行勤務一飛抵新加坡，就接獲臨時董事會撤換董事長職務的通知，並以安全考量為由，取消他次日飛回台北的勤務。

這場風波在外人看來，是長榮集團創辦人張榮發過世2個多月後，大房的3個兒子張國華、張國明與張國政，為了爭產，聯合老臣合力驅逐身為二房長子的張國煒，但張國煒次日返台面對眾多媒體詢問時，卻用「我是打工仔」「並不覺得委屈」輕描淡寫地帶過。

「其實，311在新加坡那晚，小Ｋ的心情極端複雜。他深知以自己的股分，根本無法和哥哥們（張國華、張國明與張國政）相爭，早晚都必須離開長榮航空。令他寒心的是，他向來尊敬、見面必稱『哥哥』的兄長們『有必要做這麼絕嗎？』『就不能等我回台再說嗎？』」一位張家友人向本刊記者透露。

▲近來星宇航空帶動一波「偽出國」的旅遊潮，圖為台北至台南的雙城號行程，吸引乘客合影打卡。（圖／CTWANT提供）

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