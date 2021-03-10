美中「擬面談修復關係」！　傳布林肯、楊潔篪將在阿拉斯加會面

▲有消息指出，拜登政府將在近期派出高官與中國會談，以修復美中關係。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國自拜登政府上任以來，就一直積極修復其緊張的外交關係，不過外媒早前曾提出，至今未見美國政府改善與中國的關係。《南華早報》9日引述知情人士消息指出，美中兩國近期將派出高官在阿拉斯加會面，以尋求重建美中關係的可能。

綜合外媒報導，消息人士指出，中國將派出中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪，與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在阿拉斯加的安克拉治（Anchorage）進行會晤，據悉，中國外交部部長王毅也將隨行出訪。

▲美國國務卿布林肯與楊潔篪、王毅的會面，將會是拜登政府的首個美中高官面談。（圖／路透）

若雙方成功進行會談，這將是拜登政府自1月上任以來，美中兩國首次有了高官面談的機會，而他們也將會把川普時代的交惡拋諸腦後、邁向新階段。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在9日的例行記者會上表示，拜登的團隊確實正與中國進行直接接觸，並就一系列問題提出討論，但目前尚未敲定任何細節。

她強調，美國不會停止關切中國的特定議題，但他們同時也將積極尋求與中國合作的機會。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）則指出，國務院目前暫未有任何與他國會面的消息可公佈。

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