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菲市府警方爆恐怖槍戰　瘋狂互轟滿車彈孔！市長警長爆血慘死

▲▼ 菲律賓爆槍戰，卡爾巴約格市身亡。（圖／翻攝自推特）

▲ 菲律賓爆槍戰，卡爾巴約格市身亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓卡爾巴約格市（Calbayog City）8日爆發一起血腥槍戰，市長阿奎諾（Ronaldo Aquino）保鑣與警方人馬互相攻擊，導致至少6人喪命，包括阿奎諾及緝毒警長塔巴達（Joselito Tabada）。目擊者上傳的影片可見現場血跡斑斑，畫面相當驚悚。

這起事件發生於當地時間8日下午5時左右，當時阿奎諾所乘坐的白色廂型車正行駛在拉布堯大橋（labuyao bridge）上，遇上2輛警方車輛。許多目擊者指出，是警方最先開火。但警方釋出官方調查報告表示，是阿奎諾的人馬先向警方開槍，才演變成雙方交火。

網友上傳的影片中可聽見隆隆槍響，持續至少10秒。許多民眾將機車停在橋邊圍觀，此時都嚇得尖叫逃跑。事發後阿奎諾的白色座車停在大橋一旁，鏡頭拉近可見車身上滿是彈孔，地上散佈著子彈。還有一段影片拍下廂型車內一名身穿藍衣的男子，臉部朝向座椅、趴倒在後座，頭部可見血跡。

阿奎諾被擊中頭部，送醫後宣告死亡。他的司機阿巴楊（Dennis Abayon）、保鑣薩里奧（Rodeo Sario）及一名市政府員工約德（Clint John Paul Yauder）也在槍戰中喪命。警長塔巴達的屍體當晚在橋下被發現，還有一名情報單位警員勞楊（Romeo Lauyon）身亡。另有一名警官受傷，正接受治療。

案發後最初的報導指出，阿奎諾當時剛打完網球，和隨行人員開車前往洛諾伊（Lonoy），準備參加兒子的生日派對，卻在路上遭遇襲擊。但初步調查結果顯示，2輛警方車輛只是路過，卻突然遭到槍擊，推測阿奎諾的人馬不知道他們是警察，以為遭人跟蹤而開火，警方才會反擊；現已成立特別調查小組，以進一步釐清市長死因。

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