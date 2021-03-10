日311十年了...還有2525人「回不了家」！強震釀1.6萬人罹難

▲日本311大地震芮氏規模9，曾引發超大海嘯導致災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本311大地震發生至今已10年，警察廳9日公布最新數據，其中12個都道縣的總死亡人數為1萬5900人，6個縣的失蹤者仍有2525人。另一方面，有3具在2011年震災發生時被尋獲的遺體也在2020年3月到2021年2月間，順利確認死者身分，分別為住在宮城縣的2人與岩手縣的1人。

根據《時事通信社》報導，311大地震即將於11日屆滿10週年，警察廳9日公布311強震的最新罹難者總人數與失蹤人數，其中罹難者累計1萬5900人，範圍遍及12個都道縣。而失蹤人數則是2525人，範圍遍及6個縣。

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）



失蹤者中，宮城縣佔1215人、岩手縣1111人、福島縣196人。罹難人數則分別為9543人、4675人、1614人。而在2020年3月至2021年2月期間，相關單位順利確認3具罹難者遺體的確切身分，分別為住在宮城縣的2人與岩手縣的1人。據悉，這3具遺體都是在2011年震災當下所尋獲的，但過了9年才順利確認身分。

另一方面，宮城縣2月才有人在公司的空地上發現疑似頭蓋骨的東西，經警方挖掘後，找到一具已經完全白骨化的完整遺骸。經DNA鑑定與牙型比對後，確定死者是10年前311大地震中的失蹤者奧山夏子。警方表示，奧山原本在東松島市的一間海苔店工作，地震發生後她正準備要從店裡返回家中，怎知途中卻遭遇海嘯，就此失蹤，而丈夫當時也曾向警方通報失蹤。

另一方面，警方也呼籲，儘管311大地震已經過去10年，但還是有上千名的失蹤人口，希望民眾今後也能積極地提供各項情報以利搜索。

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