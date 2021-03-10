娶回「鑲金植物人」！委屈台男存款被榨乾　離婚後網友全喊恭喜

▲男子婚後過得相當委屈，只有兒子能讓他感到欣慰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名男網友表示，他一個月薪水7萬多元全上繳，自己只留5000元零用錢，每天還要倒垃圾、刷廁所，老婆卻連幫嬰兒換尿布都不願意，最後談離婚時，對方死都不拿出存簿，讓他無奈說自己「跟奴隸有什麼兩樣」，網友也紛紛留言恭喜他解脫。

原PO在「靠北婚姻2.0」發文表示，老婆每月規定他只能領5000元零用錢，但除了午餐公司會提供，早餐、晚餐都要自行處理，因為老婆不願意碰廚房，「嫌髒、手會變富貴手」。

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原PO指出，他比老婆晚下班回家，卻都被指使要打包垃圾去倒，還要每天洗廁所，都是因為老婆嫌髒，更要求替她手洗內衣褲。夫妻倆出門玩時，因為自己身上沒什麼錢，老婆也不會付錢，只能去些免費景點，竟被罵小氣、對她不好，還要求去兼差多賺點錢當做家庭娛樂費，對方的薪水卻從來只有自己享受。

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自臉書／靠北婚姻2.0）



原PO透露，當初老婆懷孕時花了58萬住月子中心，她居然私下恐嚇原PO爸媽，稱不付錢以後別想看孫，還仗著自己生了男生討了36萬紅包，之後嫌帶小孩麻煩，要他出錢請保母。

「哪個媽媽小孩4個月大了還不會換尿布」，原PO提到，老婆嫌臭、嫌大便噁心，都是他和保母負責換，半夜孩子哭了「只會踢我下床要求我處理」，連配方奶要加多少水都不知道，「妳真的沒資格當兒子的媽媽」。

原PO最後提出離婚，對方卻死都不拿出存簿，只說每月家庭開銷都花光了，他也無力再去爭執，「要兒子就好，錢、房子妳拿走沒差再賺就有了」。

網友聽了他的遭遇，紛紛替他感到不值，「你是娶鑲金的植物人嗎」、「婚前女生嚷嚷著要保障，結果這是在榨汁吧」、「還好離了，希望你下一個是賢慧的好女人」、「看到拳頭硬了，但恭喜你擺脫爛貨」、「剛開始就踩錯坑，還好現在爬出來了！恭喜」。