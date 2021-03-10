311福島核災十週年　聯合國：未發現對居民健康不良影響

▲福島核災將屆10週年。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

聯合國研究人員於9日發布一份報告指出，日本在2011年爆發福島核災後，10年以來並未損害當地居民的健康。

綜合外媒報導，聯合國原子輻射影響科學委員會（UNSCEAR）主席赫斯（Gillian Hirth）表示，自從2013年的上一份報告以來，並沒有記錄到可直接歸因於該事故後曝露在輻射之中，福島居民健康的不良影響。

聯合國聲明指出，最新報告確認了2013年對該事故輻射影響的研究結果。原子輻射影響科學委員會表示，曝露於輻射的兒童之中檢驗出甲狀腺癌的比率大幅提高，可能是因為受到更好的醫療診斷。

2011年3月11日發生日本史上最強烈的地震，引發的海嘯重創日本東部，也破壞了東京東北部220公里處的福島核電廠，讓大量的輻射到周遭的空氣、土壤和水中，約有10萬人逃離家園，1萬9千多人喪生。

福島核災是自1986年烏克蘭車諾比（Chernobyl）核災以來，最嚴重的核子事故。東京電力公司10年來持續進行核燃料取出等作業，儘管在減少福島第一核電廠「核廢水」已有進展，但如何處理核廢水依然是日本政府難以解決的問題，也讓廢爐的作業計畫前景難料。