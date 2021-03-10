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好想財富自由！想致富先調整心態　專家曝有錢「關鍵」

▲▼錢包,理財,月光族,財務規劃,貧窮,花錢,記帳,家計,小資族。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲想要致富首先得擁有正確心態，人人都可以邁向財務自由的生活。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蒲世芸／綜合報導

受夠了被金錢追著跑的日子嗎？每個月薪水一入帳，你會有怎樣的分配呢？世界上有賺很多錢卻破產的人，也有賺很少錢卻有辦法捐大錢做慈善的人。為什麼？因為理財結果與運氣和風險有關，而且不受才智與個人努力影響，更重要的是，與其了解許多理財專業知識，適當的言行舉止更加關鍵。這就是致富心態，更是現今社會不可或缺的軟實力。在《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》裡，沒有艱深的理財技巧，取而代之的是實用且切身的觀念，看穿投資與理財的本質，改進理財的缺陷、偏見與不良行為，人人都能邁向財務自由的人生。

文／摩根．豪瑟《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》

天下沒有白吃的午餐

你會聽到有人說要「長期持股」，這是個好建議。但是你知道股市崩盤時維持長期持有的看法有多麼困難嗎？成功的投資法和其他有價值的東西一樣，都需要一個價格，但是它的計價單位並非美元和美分，而是波動性、恐懼、懷疑、不確定性和遺憾，除非你及時應付這些情緒，不然很容易忽視它們。如果沒有能力體認到投資有一個價格，就會受到誘惑，做出徒勞無功之舉，這就像在商店行竊一樣，很少有好結果。


就說你想要一輛新車好了，售價是3萬美元。你有三個選項：（一）付3萬美元買下；（二）找另一輛比較便宜的二手車；或是（三）偷走它。在這種情形下，99%的人知道避開第三個選擇，因為偷車的後果比得到的好處來得大。但是，假設未來30年你想要有每年11%的報酬率，這樣就可以安穩退休。這份報酬難道會從天而降嗎？當然不會。這個世界沒有那麼好心。你會看到一張價格標籤和一張一定要付錢的帳單。在這種情況下，這是市場永無止境的嘲諷，它會給你很高的報酬，但也會很快把你的財富拿走。

▲▼ 。（圖／記者蒲世芸攝）

1950年至2019年，道瓊工業平均指數（DowJones Industrial Average）包含股利的每年報酬率大約是11%，還算不錯。不過在這段期間，成功的代價也高得驚人。圖15.1的淺灰區間顯示的是指數比前一波高點下跌至少5%的時期。
這是取得市場報酬的代價，也就是市場的收費。它是入場費的成本，而且會讓人心痛。就跟很多產品一樣，報酬愈高，代價就愈大。

2002年至2018年，網飛的股票報酬率超過35,000%，但是在整個交易期間，有94%交易日的股價都比前波高點還低；1995年至2018年，能量飲料生產商怪物飲料（Monster Beverage）的報酬率是319,000%，創下史上最高紀錄，但在那段期間，有95%交易日的股價都比前波高點還低。現在我們要談到關鍵部分。就跟買車一樣，你只有幾種選擇：你可以付出代價、接受波動性與動盪；或者可以找到一種不確定性較低、而且報酬也比較低的資產，也就是相當於二手車；或者你也可以試圖化身竊車大盜：試著一邊賺進報酬，一邊避免隨之而來的波動性。

許多人投資時會選擇第三選項。就跟偷車賊一樣，雖然他們的出發點良善，也遵守法規，但他們會祭出一些手法與策略，讓他們在不用付出代價的情況下就獲得報酬。他們頻繁買賣，試圖在下一次衰退來襲之前賣出，並趕在下一次榮景來臨前買進。

絕大多數的投資人、甚至沒有什麼經驗的投資人都知道，波動性既真實又常見，因此許多人會採取看似合乎邏輯的下一步，那就是試著避開波動。但是，金錢之神看不起想要避開波動性來獲取報酬的人，有些竊車賊脫逃了，但有更多人被逮到，而且受到懲罰。 

問題是：為何有這麼多人會願意付錢買車、置產、買食物與度假，同時卻也會努力避免為了豐厚的投資報酬付出代價？

答案很簡單：投資成功的代價並非立即可見的價格標籤，所以一旦帳單到期，也不會覺得是為了得到某些好產品所付出的費用，反而像是犯下一些錯事所以被開罰單。雖然大家通常都很樂意付費，但都會想辦法逃避罰款。你應該會決定事先避免受罰。得到交通罰單與國稅局的逃稅罰單代表你做錯事，理當受罰。任何人看著自己的財富縮水並視其為處罰的話，本能反應就是逃避未來的罰款。

這種行為聽起來像是件小事，但是，把市場波動視為手續費，而非罰款，是發展這種心態，讓你堅持夠長的時間，將投資收益朝向有利方向發展的重要部分。很少投資人會抱持這樣的立場說：「就算我損失20%的資金，實際上我還是好得很。」

對從未經歷20%跌幅的新進投資人來說，這是加倍真實的心聲。但是，如果你將波動性視為手續費，情況便大不相同。迪士尼樂園的門票要100美元，但是你會和小孩度過難忘的一天。去年就有超過1,800萬人認為花這個錢很值得，很少人會將100美元視為懲罰或罰款。當你付錢時，很清楚這筆費用值回票價。

投資也一樣，波動性近似一筆手續費，而非罰款。

市場報酬從來就不是免費的東西，也永遠不可能免費。它們會像任何其他產品一樣要你付出代價。你不是被迫付錢，就像你也不是被逼著去迪士尼樂園一樣。你可以改去票價只要10美元的在地鄉村園遊會，或者不花錢待在家裡。你可能一樣很開心，不過通常是付出多少就得到多少

市場也一樣。波動性／不確定性的費用，也就是取得報酬的代價，可以說是入場費，好讓你獲取遠高於現金與債券這些低價公園園遊會提供的報酬。箇中訣竅就是說服自己相信值得付出這筆市場手續費，這是妥善因應波動性與不確定性的唯一方法。不只是忍耐著付錢，而是體會到這是值得付出的入場費。

▲▼ 。（圖／記者蒲世芸攝）

★本圖文經天下文化授權，摘自《致富心態：關於財富、貪婪與幸福的20堂理財課》

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