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回前公司討薪！員餐點4道菜反被老闆要30萬　7人全傻眼

▲▼建築工人,鐵鎚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲建築工人。（示意圖／取自Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江杭州一間建設公司老闆經常積欠工資，近日有7名前員工到公司討薪，到場時沒看見老闆，一行人就先去員工餐廳吃飯。事後老闆得知此事後，竟反向他們每人索取人民幣1萬元（約新台幣4.3萬元）的費用，態度相當惡劣。

綜合陸媒報導，某建設公司欠了7名挖土機司機多年薪水。近日他們7人上午到公司討工資，中午先在員工餐廳吃了一頓飯，未料老闆知道後，竟反向他們索取人民幣7萬元的費用。

徐姓工人表示，他們7人共吃了1盤青菜、1條魚、1盤炒竹筍及某樣青菜，就是很簡單的員工餐，在外面頂多也就人民幣300元搞定，誰知老闆竟要收取人民幣7萬元，讓他相當傻眼。

不過，老闆態度相當強硬表示，這是他的公司，「不是你們想吃就吃的，不在公司工作就不能隨便吃工作餐」。不過，其中一名李姓女員工怒轟，她整整3年的薪水都被扣在公司，現在吃了一頓飯就反被索討人民幣1萬元？讓她質疑老闆根本在找藉口不想結清工資。

儘管警方事後介入協調，但老闆依舊強硬地說，如果7人願意支付每人人民幣1萬元的餐費，協議上簽完字後薪水會馬上結清；但如果不接受，工資就只能慢慢等了，畢竟現在也沒那麼多錢。

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