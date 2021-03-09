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40年最大洪災侵襲！夏威夷小島水壩潰決　緊急疏散居民

▲▼夏威夷州毛伊島（Maui）遭到洪災侵襲，考帕卡盧亞水壩（Kaupakalua Dam）潰決。（圖／路透）

▲夏威夷毛伊島遭到洪災侵襲，島上水壩潰決。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

美國夏威夷州毛伊島（Maui）遭逢40年來最大洪災侵襲，島上的考帕卡盧亞水壩（Kaupakalua Dam）抵擋不住洪水暴漲而潰決，當局緊急疏散鄰近地區及其他水壩附近居民避難。

根據《路透》報導，夏威夷州緊急事故管理局（Hawaii Emergency Management Agency）發布聲明表示，因為大雨，讓夏威夷北部毛伊島的考帕卡盧亞水壩潰決。州長伊格（David Ige）表示，已將水壩潰決的消息告知毛伊島的機關，並在社區活動中心與高中設置緊急避難所。

《CNN》報導，當地居民加德納（Carmen Gardner）表示，他已在該地區生活40年，從未見過如此驚人的洪災，目前道路看起來就像是科羅拉多河一樣。毛伊島市長維克托里諾（Michael Victorino）也說明，目前已知有6間房屋被嚴重破壞。

據了解，由於洪水氾濫，當地消防單位接到十多通求救電話，已出動救援，而當地的公園也因為大雨和洪水暫時關閉直到官方通知。

潰決的考帕卡盧亞水壩建於1885年，高57英尺（17.4m），長400英尺（122m），曾被當地媒體報導是設計不佳的水壩之一。根據紀錄，2006年考艾島（Kauai）也曾發生過水壩潰決的事件，當時造成7人死亡。

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