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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

擅自幫保戶換保險公司還增保費！　京城銀遭罰180萬

▲▼京城銀行。（圖／資料照）

▲保險業務缺失，金管會今日核處京城銀行、新光產險180萬及60萬。（圖／資料照）

記者陳依旻／台北報導

金管會今（9）日表示，發現京城銀行在辦理住宅火災保險業務，未依內部作業規範審核相關文件，導致要保人前後年度簽名不一致，且在沒經過要保人同意為前提，擅自變更保險公司、增加保費，對京城銀行處以180萬元罰金，負責承保的新光產險在核保作業上欠妥適，核處60萬元。

金管會表示，今日通過京城銀行與蔡姓保險代理人，及新光產險違反保險法令處分案，核處京城銀行2項限期1個月改正，併處180萬元罰鍰，對蔡姓保險代理人核處立即改正；另外新光產險核保作業欠妥適，金管會開罰60萬元。

至於違反事實理由，京城銀行有三大缺失，第一，在辦理住宅火災保險業務，未確實依其內部作業規範審核相關保險文件，致有要保人前後年度簽名不一致、或與授信契約文件之簽名不一致情形；第二，擅自為客戶更換保險公司致保費增加，卻未事先說明及取得客戶同意；第三，未保存招攬相關文件副本；其中，蔡姓保險代理人，在執行住宅火災保險業務之簽署工作時，未確實審核要保書應由要保人簽章卻簽署要保書。

新光產險則是在辦理住宅火災保險批改作業的過程中，在要保人簽章欄位空白處上批改，違反核保過程應確實審閱要保人的簽章等規定。

金管會呼籲，銀行兼營保險代理人業務，應落實遵循保險法相關規定，確保其內部作業規範及作業流程符合法規。銀行如依授信契約之授權，代理借款人投保住宅火災及地震基本保險，應依授信契約載列之保險約定並以該借款銀行名義為之，不得未經借款人同意逕自異動相關投保條件及範圍。

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