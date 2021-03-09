102秒高清無碼片曝光！　動物園內大貓熊「激情交疊」全都錄

▲力力與真真此次發情期順利交配兩次。（圖／tokyo-zoo.net）



記者王佩翊／編譯

日本東京上野動物園飼養的大貓熊力力與真真6日進行睽違4年的自然交配，時間長達65秒，7日園方再度將兩隻大貓熊合籠，而力力真真也不負眾望，進行第二次的交配，時間更是長達102秒，如今兩次的交配紀錄影片也曝了光。據悉，園方根據真真的賀爾蒙數值、陰部狀態以及行動判斷，目前發情期已經快要結束了。

根據《東京ZOO NET》報導，上野動物園6日下午4時35分將飼養的公大貓熊「力力」與母大貓熊「真真」合籠，試圖使兩隻大貓熊自然交配，不過雖然力力與真真不斷發出鳴叫，真真也將屁股翹高，出現發情預兆，但首次合籠仍未順利交配，因此園方便將兩隻大貓熊分籠。

雖然首次自然交配失敗，但園方當天晚間5時6分再度將兩人合籠，力力真真則在2分鐘後開始交配，時間長達65秒，隨後園方便將兩隻大貓熊分開。結束自然交配後，經上野動物園的慎重觀察，判斷兩隻大貓熊仍有交配的可能性，於是當晚等真真再度出現發情預兆後，便再度將力力與真真合籠。

兩隻大貓熊當晚隨即進行第二次的交配，時間為102秒，結束交配後則各自被帶回原住處。而園方原本打算7日要進行第四次合籠，但觀察力力真真的狀況後，決定取消合籠。

工作人員9日觀察兩隻大貓熊的狀況以及真真的賀爾蒙數值、陰部狀態後，評估本次的發情期已經快要結束。因此接下來將開始深度觀察健康狀況，並確定是否有懷孕。

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