律師怒告父母：養我一輩子！失業10年　每周爽領1.5萬零用錢

▲英國一名律師控告父母,要求爸媽支付終生撫養費。(示意圖/免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

英國41歲律師法茲(Faiz Siddiqui)擁有牛津學位,失業10年以來,每周領取400英鎊(大約新台幣1.57萬元)以上的零用錢,水電帳單與其他生活開銷也由父母埋單。他如今卻把爸媽一狀告上法院,要求支付終生撫養費。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導,法茲曾在多間頂尖律師事務所工作,20年以來免費住在爸媽名下、位於倫敦海德公園(Hyde Park)附近的高級公寓裡,但2011年起失業至今。他和爸媽發生爭執後,面臨金援斷絕的命運,因此去年提出訴訟向父母要錢,遭法官駁回後,如今再度提起上訴。

法茲表示,他擁有健康問題,是一名「脆弱」的成年子女,完全依賴著富有的父母,如果爸媽不願支付撫養費,就是侵犯人權。

