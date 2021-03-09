律師怒告父母：養我一輩子！失業10年　每周爽領1.5萬零用錢

▲英國一名律師控告父母，要求爸媽支付終生撫養費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

英國41歲律師法茲（Faiz Siddiqui）擁有牛津學位，失業10年以來，每周領取400英鎊（大約新台幣1.57萬元）以上的零用錢，水電帳單與其他生活開銷也由父母埋單。他如今卻把爸媽一狀告上法院，要求支付終生撫養費。

綜合《太陽報》、《每日郵報》報導，法茲曾在多間頂尖律師事務所工作，20年以來免費住在爸媽名下、位於倫敦海德公園（Hyde Park）附近的高級公寓裡，但2011年起失業至今。他和爸媽發生爭執後，面臨金援斷絕的命運，因此去年提出訴訟向父母要錢，遭法官駁回後，如今再度提起上訴。

法茲表示，他擁有健康問題，是一名「脆弱」的成年子女，完全依賴著富有的父母，如果爸媽不願支付撫養費，就是侵犯人權。

Jobless man sues parents in bid to get them to pay 'maintenance' for life https://t.co/oD6dtiN587 — The Sun (@TheSun) March 9, 2021

71歲父親賈維德（Javed）、69歲母親拉克尚達（Rakshanda）已經遷居杜拜多年。他們透過律師沃肖（Justin Warshaw）表示，雖然兒子「難搞、苛求又頑固」，但2人對於如何給孩子一個「合適的未來」自有看法，希望外界不要指指點點。

法茲2018年也曾控告牛津大學「教學不足」，導致他僅獲得二等一級學位（2:1 degree），也就是平均成績60至69分，因此無法進入美國頂尖法學院，為此求償100萬英鎊（大約新台幣3933萬元）。但是，此案已遭駁回。

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