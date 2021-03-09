國民越野車慘遭3寶擊落！他苦等1年半入手　才出保養廠秒拖回去

▲台74甲線彰化路段發生車禍。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名曹姓駕駛上午行經台74甲線北上2.5k處時，要從外側車道右切進入機車道，發現走錯道路將車頭拉回，卻不慎擦撞分隔島，導致整輛車彈飛，導致後方邱男駕駛的吉普車閃避不及迎面撞上，2輛車頭毀損，零件也掉落一地，邱男頭部擦傷，警方正進一步釐清肇事原因。

據警方初步調查，這起車禍事故發生在上午9時40分許，邱男駕駛吉普車，沿彰化市台74甲線，由南往北直行，到2.5K處時，前方曹男所駕駛自小客車要從外側車道右切進入機車道，發現走錯道路將車頭拉回，不慎擦撞分隔島，車輛彈起，後方邱男來不及反應、迎面撞上，致雙方車損，造成邱男頭部擦傷。

據了解這輛吉普車SUZUKI Jimny GLX ，在全世界相當的火紅，新車價格雖僅75.8萬元，但因為需求量過大，一台要等一年才到貨， 出事的這台 2020年8月才出廠，是車主苦等一年半才到手，結果才開半年的新車一早剛剛保養出廠，沒想到立刻又要拖回原廠。

彰化網路各大社群上午傳出台74甲線封閉，經詢問交通部公路總局第二區養護工程處，在彰化快官到台中霧峰路段從上午8點到下午4點有移動式施作狀況，另外全線也有移動式施工，原來是該起車禍造成封閉，彰化警方也呼籲用路人，務必注意車前狀況，保持安全車速行駛。

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