工業氮氣填充黑心米餅「重罰180萬元、令暫停作業」　移送地檢署偵辦

▲知名寶寶米餅「樂扉寶寶米餅」工廠被令暫停作業。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

知名寶寶米餅「樂扉寶寶米餅」日前爆出廠商使用「禁用於食品」的工業用氮氣填充包裝。新北市衛生局今表示，日前已會同新北市調查處查獲展裕公司，確定非食用氮氣違規使用事實明確，全案移請地檢署偵辦，而在衛生安全方面，複查仍不合格，因此重罰新台幣180萬元，並暫停作業。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，衛生局於2/26會同新北市調查處查獲展裕公司使用氮氣鋼瓶上明顯印有「禁用於食品」字樣卻仍用於食品包裝充填，稽查現場違規事實明確，業者也坦承不諱，該行為已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第7款及第10款，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8,000萬元以下罰金，全案移請地檢署偵辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊舒秦說，該案除移送刑事偵辦外，衛生局3/5前往展裕公司複查，發現製程流程表與實際作業不符，且仍無法提具氮氣安全性資料，仍未符合衛生安全原則，判定複查不合格，依目前現有事證認有違反食安法第8條，重罰展裕公司新臺幣180萬元，並命該公司暫停作業，業者倘不遵行，可再處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，食品業者應確保食品衛生安全，其食品製造流程，均應遵循食品安全衛生管理法相關規範，業者切勿心存僥倖、從事不法行為，倘查獲違規，即依法嚴懲重罰不肖廠商，如涉刑事則移送司法機關偵辦。