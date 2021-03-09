人選早出爐！　CNN曝：習近平的下任接班人就是「他」

▲專家分析，習近平的種種行為都暗示著他即將連任國家主席。（圖／新華社）



記者王佩翊／編譯

適逢大陸2021年度兩會，國家主席習近平的接班人議題又再次浮上檯面。事實上，習近平的任期即將於2022年11月結束，大家都在好奇屆時會由誰接任，不過倫敦大學亞非學院中國專家曾銳生在接受CNN採訪時則直言，習近平的接班人其實非常明顯，從現在的佈局可以發現，其實就是「他自己」。

根據CNN報導，倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國專家曾銳生（Steven Tsang）指出，從現在的情況看到，習近平已經成功控制了疫情後的輿論。據悉，他甚至向黨內批評人士直言，「就連疫情也無法影響到我。」

曾銳生認為，習近平正在努力將自己塑造成下一個「毛澤東」，並將地位提升到另一個層次。中國國家主席每次任期為5年，原本僅可連任一次，然而在2018年的兩會上，北京當局修憲廢除了國家主席的任期限制。曾銳生認為，光從這點就能夠明確了解，習近平早已把自己當作是下一任的「接班人」，也就是說，除非有不可思議的事情或是重大災難發生，又或者是習近平死亡，不然2022年他將會開啟他的第三個任期。

曾銳生也分析，對於國家主席以外的其他重要職位，目前各方都還沒有統一的看法。據悉，總理李克強可能會在2022年11月退休卸任。

曾經著有《XI Jinping: The Backlash》一書的雪梨羅伊國際政策研究院資深研究員麥格雷戈（Richard McGregor）則表示 ，習近平透過拒絕指定下一任接班人來控制有意競爭領導者之位的人的野心。

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