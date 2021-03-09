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陸人大代表提議「半夜禁打遊戲」　2點一到「關閉伺服器」防沈迷

▲▼網咖,電玩,線上遊戲,電腦,宅男,網路遊戲。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲林勇建議平日凌晨應關閉伺服器，禁止玩家遊玩遊戲。（示意圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸兩會正在北京舉行中，全國人大代表林勇日前提議，應針對網路遊戲伺服器的開放時間專門立法，規定伺服器在平日的凌晨2點後強制關閉，避免讓玩家過度沈迷，影響到工作及課業。

林勇表示，必須完善網絡遊戲領域的相關法規，針對網絡遊戲企業的營運進行專門立法，嚴格規定遊戲企業開放服務器的時間，規定在工作日期間，晚上11點至隔天早上8點，遊戲企業必須禁止未成年人玩家登錄遊戲，停止對未成年人玩家提供服務。

林勇指出，而對於成年玩家，規定在工作日期間，凌晨2點至早上8點，遊戲企業必須關閉伺服器，禁止對成年玩家提供相關服務。

▼林勇的建議被罵爆，許多人都認為他「管太寬」。（圖／翻攝廣州日報）

▲▼陸人大代表提議「半夜禁打遊戲」　凌晨2點一到「關伺服器」防沈迷。（圖／翻攝廣州日報）

林勇認為，還要成立專門的監管機構，有效監管網絡遊戲企業的運營，由公安部門與教育、宣傳等多方部門組織專門的執法隊伍，負責監督遊戲企業的運營。

林勇提到，借鑒公安部門處理交通違規的辦法，可制定「遊戲企業行為分」評定制度，對違規運營的遊戲企業，視具體情節的輕重進行對應的警告、扣分以及罰款處理，「一旦遊戲企業的行為分被全部扣除，則需立即吊銷該企業的營業執照。」

林勇還說，要建立公開的投訴處理平台，設立政府權威部門接收、處理來自社會的投訴與意見，並公開對相關違法違規企業的處理情況。

林勇的建議很快在網路上被罵爆，大部分網友都認為實在管太寬，「深夜玩遊戲要管，那深夜被迫加班怎麼就不管？」「這是把宵禁搬到網路上嗎？不會提案就別多嘴，沒人當你啞巴！」「限制未成年人還可以理解，成年了也要限制，還是人過的生活嗎？」

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