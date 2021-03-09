聯合利華宣布：美容產品停用「正常」字眼　模特兒不修圖！

▲聯合利華將停止旗下品牌使用「正常」定義美容。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

知名品牌多芬所屬的聯合利華公司（Unilever）將刪除「正常」 （normal）等形容詞，並不再使用數位修圖調整模特兒膚色和身形，望能促進社會對美容定義的接納性。

《路透社》9日報導，位於倫敦的聯合利華公司是日用消費品世界領導大廠，在190國製造並銷售400個品牌，包括多芬（Dove）、麗仕（Lux）和凡士林（Vaseline），為世界數一數二大的廣告客戶，卻因具爭議性廣告活動，多次引發反面聲浪，也為此做出改變。

多芬於2017年發佈黑人脫衣變白人的廣告，引起極大負面討論和種族歧視風波，因此急忙將廣告下架並公開道歉。印度子公司去年也因標語「Fair （白皙）and Lovely（美麗）」引起膚色歧視爭議，將其改為「Glow（發光） and Lovely」。而南非的零售通路同年因具歧視性廣告引爆批評，被迫下架TRESemmé系列產品10日。

聯合利華對全球約1萬人進行的市調顯示，超過半數受訪者認為，以「正常」來形容頭髮和膚色會使人感覺受到排擠；逾7成民眾認為，這會對品牌帶來負面觀感。

公司宣稱，全球上百個品牌將停用「正常」等字眼來形容膚色和髮質，也將在明年3月前將針對「白髮」的洗髮乳改為「保濕」，並不再使用數位修圖修改廣告中模特兒身形比例及膚色，包括所有品牌之付費網紅代言。

美容和保養主管詹恩（Sunny Jain）強調，「我們瞭解單單移除『正常』一詞不能解決問題。但我們相信，這將是接納美容定義的重要一步。」