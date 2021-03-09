英國指中國環球電視網「失公允」！違反新聞規範　裁罰880萬元　

▲CGTN位於北京的總部大樓。（圖／美聯社）

文／中央社倫敦8日綜合外電報導

英國監管當局繼上月撤銷中國環球電視網（CGTN）執照後，今天再基於英國人「被迫認罪」的影片和有關香港的報導，對這家媒體處以22萬5000英鎊（約新台幣880萬元）罰款。

法新社報導，英國國民韓飛龍（Peter Humphrey）指控，他被迫於2013年在中國環球電視網播出的影片中承認犯罪。英國通訊管理局（Ofcom）就此案對中國環球電視網處以10萬英鎊罰款。

英國通訊管理局裁定，中國環球電視網「本應知曉，有鑑於他是在審判前、在拘留他的人面前認罪，有理由懷疑韓飛龍先生的同意是否屬實且知情」。

韓飛龍因涉與英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）有關的貪污案，於2014年遭上海法院判決入監服刑2年多。

中國環球電視網則以公共利益為由，向英國通訊管理局解釋，稱事先已獲得韓飛龍同意，且不知有任何虐待情事。

此外，英國通訊管理局裁定，中國環球電視網2019年播出5個有關香港民主派抗議的節目，內容「失於保持應有的公平中立」，須支付12萬5000英鎊罰款。

以外語播放的中國環球電視網在全球為中國共產黨發聲，長期以來飽受批評。中國環球電視網在2016年之前是中國中央電視台的外語頻道，於英國播出的執照由星空華文傳媒持有。

英國通訊管理局發現這種由國家支持的所有權結構有違英國法律，上月撤銷中國環球電視網的執照，但這家媒體仍須為持照時播出的節目承擔懲罰。

另外，由於英國通訊管理局支持備受矚目的異議人士鄭文傑和桂民海所提控訴，中國環球電視網可能面臨進一步處罰。

瑞典籍的桂民海以在香港出版關於中國政治領袖的爭議書籍而為人所知，他2015年在泰國度假時失蹤，之後在中國央視影片裡承認曾於2003年酒駕肇事逃逸。桂民海指控，他是在無法與外界接觸的情況下被迫受訪。

桂民海起初被判服刑2年，於2017年10月獲釋數月後，在與瑞典外交人員前往北京的火車上再度被捕。他被控非法提供情資給國外，今年稍早遭判10年徒刑。

英國通訊管理局也支持前英國駐香港領事館職員鄭文傑所提控訴，中國環球電視網也曾播出他認罪的影片。據稱他在中國遭到刑求，後來獲得英國政治庇護。（譯者：徐睿承／核稿：曾依璇）