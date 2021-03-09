　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

輝瑞疫苗證實「對巴西變種有效」　中和反應與原本病毒幾乎相同

▲▼研究人員發現新冠病毒變種。（圖／達志影像／美聯社）

▲一項實驗證實，輝瑞疫苗能有效抵禦巴西新冠變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新實驗證實，輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech生技合作研發的疫苗，針對傳播迅速的巴西變種病毒「P.1」與最常見的新冠病毒，兩者的中和反應幾乎相同，顯示疫苗產生的抗體能夠抵禦變種病毒株。

根據路透社報導，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）於8日刊出由輝瑞、BNT與德州大學醫學院研究人員進行的實驗室研究，將輝瑞&BNT疫苗3期臨床實驗中的20份血液樣本暴露於不同的新冠病毒（SARS-CoV-2），其中包含英國「B.1.1.7」、巴西「P.1」以及南非「B.1.351」變種病毒株，並進行比較。

實驗結果顯示，疫苗對B.1.1.7、P.1變種病毒與常見的標準新冠病毒的中和反應幾乎相同，對B.1.351變種的反應則屬穩健，但相比其餘3種病毒較低。研究人員表示，雖然尚須得到現實社會的驗證，但此研究結果表明疫苗對新型COVID-19病毒仍然有效，是令人振奮的跡象。

然而，《自然》雜誌（Nature）也於同日刊出一項研究表明，完成輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗2劑接種的人對B.1.351變種病毒的免疫反應較低。為解決此問題，莫德納於2月份向美國國家衛生院提交了針對B.1.351的改良疫苗，輝瑞與BNT也表示，目前正在努力開發針對變種毒株的第3劑疫苗加強劑，且已進入臨床研究。

更多國際新聞
►醫服一脫解放雙峰！護理師吸引性感內衣廠商上門　實穿圖辣爆
►亞契本來就不是王子！　英國王室「冊封頭銜」規則曝光
►全球瘋打疫苗　印度神童預言警告：帶來的問題會比解決掉的更多

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
低估大家智商？美女律師開轟「兩個房間」：流行睜眼說瞎話
台北2會館供立委「免費住」　媒體人開酸：政治總讓下半身特別寂
氣質妹捷運脫口罩開吃！　網見側顏風向大轉
全台水庫水情曝光！六大水庫低於20%　底部驚見青青草原

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝瑞疫苗證實「對巴西變種有效」　中和反應與原本病毒幾乎相同

美韓展開聯合軍演！縮減規模超低調...僅採電腦兵推　取消FOC評估

17歲女友懷孕又逼婚！　18歲男「沒錢去墮胎」殘忍把她割喉

感謝311台灣幫助！台南拉麵店日籍老闆連9年大方推「買一送一」

哈利梅根讓女王「很惱怒」！公爵夫婦頭銜不保　白金漢宮急開會

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」　作家：他已聽不下去

網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

愛達荷州眾議會再通過友台決議文 　挺台參與國際！

美韓「軍費分攤」達成協議！美國務院發言人：SMA對兩國都有益

拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

輝瑞疫苗證實「對巴西變種有效」　中和反應與原本病毒幾乎相同

美韓展開聯合軍演！縮減規模超低調...僅採電腦兵推　取消FOC評估

17歲女友懷孕又逼婚！　18歲男「沒錢去墮胎」殘忍把她割喉

感謝311台灣幫助！台南拉麵店日籍老闆連9年大方推「買一送一」

哈利梅根讓女王「很惱怒」！公爵夫婦頭銜不保　白金漢宮急開會

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」　作家：他已聽不下去

網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

愛達荷州眾議會再通過友台決議文 　挺台參與國際！

美韓「軍費分攤」達成協議！美國務院發言人：SMA對兩國都有益

拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

「哥吉拉巨貓」趴臥5鐵道　餐館模型變身浪貓的天堂

王俊傑／益生菌產品的菌數確實影響人體的生理效果

彭博：陸國家隊今早入市護盤　避免兩會期間股市波動過大

輝瑞疫苗證實「對巴西變種有效」　中和反應與原本病毒幾乎相同

美韓展開聯合軍演！縮減規模超低調...僅採電腦兵推　取消FOC評估

巴黎時裝周／GIVENCHY秋冬秀驚見「搶匪頭套」　Jil Sander新手袋神美

17歲女友懷孕又逼婚！　18歲男「沒錢去墮胎」殘忍把她割喉

曾被嘲諷摔角是假的　巨石強森兇殘狠招「打樁機」暴打一頓

駁二展演、大港開唱如期舉行！將重建倉庫+強化消防設施

顏若芳選市議員「有他鼓勵」　王定宇念台南同鄉情北上站台拉票

國際熱門新聞

亞契本來就不是王子！王室規則曝

醫服一脫解放雙峰！護理師讓性感內衣廠商求穿

離開娘家太傷心　新娘哭到心臟驟停

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

小企鵝大逃亡！躲虎鯨「萌跳上船」撿回一命

道瓊大漲逾306點！　特斯拉、台積電ADR重傷近6％

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

她走路滑手機遭怪手撞倒狠輾！慘死瞬間曝

戰鬥民族擂台上12秒「致命K.O.」恐怖抽搐畫面曝

梅根爆王室種族歧視！　英美紛紛回應

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

越南雪乳正妹爆紅！　「真身」曝光：真愛難尋

更多熱門

相關新聞

大陸版疫苗護照上線！　通過微信申請、顯示疫苗接種情況

大陸版疫苗護照上線！　通過微信申請、顯示疫苗接種情況

新冠肺炎疫情在全球蔓延，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來便利，大陸推出「國際旅行健康證明」。這款證明的微信小程序於8日正式上線，可以顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。

李貴敏質疑小明差別對待　陳時中：量力而為

李貴敏質疑小明差別對待　陳時中：量力而為

1月觀光客僅26人　暴跌98％

1月觀光客僅26人　暴跌98％

美國准了！完成接種者可「不用戴口罩」

美國准了！完成接種者可「不用戴口罩」

越南通報疑似台灣移入病例！第2次檢驗才呈陽

越南通報疑似台灣移入病例！第2次檢驗才呈陽

關鍵字：

巴西新冠肺炎COVID-19世界疫情變種病毒輝瑞疫苗

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面