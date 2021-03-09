輝瑞疫苗證實「對巴西變種有效」　中和反應與原本病毒幾乎相同

▲一項實驗證實，輝瑞疫苗能有效抵禦巴西新冠變種病毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

新實驗證實，輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech生技合作研發的疫苗，針對傳播迅速的巴西變種病毒「P.1」與最常見的新冠病毒，兩者的中和反應幾乎相同，顯示疫苗產生的抗體能夠抵禦變種病毒株。

根據路透社報導，《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）於8日刊出由輝瑞、BNT與德州大學醫學院研究人員進行的實驗室研究，將輝瑞&BNT疫苗3期臨床實驗中的20份血液樣本暴露於不同的新冠病毒（SARS-CoV-2），其中包含英國「B.1.1.7」、巴西「P.1」以及南非「B.1.351」變種病毒株，並進行比較。

實驗結果顯示，疫苗對B.1.1.7、P.1變種病毒與常見的標準新冠病毒的中和反應幾乎相同，對B.1.351變種的反應則屬穩健，但相比其餘3種病毒較低。研究人員表示，雖然尚須得到現實社會的驗證，但此研究結果表明疫苗對新型COVID-19病毒仍然有效，是令人振奮的跡象。

然而，《自然》雜誌（Nature）也於同日刊出一項研究表明，完成輝瑞或莫德納（Moderna）疫苗2劑接種的人對B.1.351變種病毒的免疫反應較低。為解決此問題，莫德納於2月份向美國國家衛生院提交了針對B.1.351的改良疫苗，輝瑞與BNT也表示，目前正在努力開發針對變種毒株的第3劑疫苗加強劑，且已進入臨床研究。

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