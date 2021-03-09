美韓展開聯合軍演！縮減規模超低調...僅採電腦兵推　取消FOC評估

▲此次美韓聯合軍演採電腦兵推，圖為7日京畿道平澤市駐韓美軍的韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

受到全球新冠疫情影響，美韓聯合軍演繼去年縮減規模，今年的規模也同樣被大幅縮減，而昨（8）日正式展開今年上半期的美韓聯合軍演，取消慣例上大規模的野外機動訓練（FTX），僅採取電腦兵推的聯合指揮所訓練（CCPT），原預計今年實施的完全運用能力（FOC，完全作戰能力）評估也因此取消，僅實施例行性的預演。

根據韓媒《News1》報導，文在寅政府計畫任內從美軍手中移轉「戰時指揮權」，因此需分3階段實施作戰能力評估，以此確認南韓軍隊是否具備履行未來聯合司令部作戰任務的能力，其中第一階段基本運用能力（IOC）評估已於2019年完成，然而第2階段的FOC評估則受到全球新冠疫情影響，訓練屢次遭到縮小規模、甚至取消。

南韓聯合參謀本部表示，此次軍演將透過南韓4星將軍指揮戰區作戰預先演練，在FOC評估作業與歸還戰時指揮權上取得實質進展。不過外界批評，FOC作戰能力評在結論上，早已在此次軍演被取消。

報導指出，由於此次軍演取消美韓雙方聯手的野外機動訓練（FTX），使得歸還戰時作戰指揮權遲遲無法進行下一步，而美軍也對南韓軍在取消FTX訓練後的作戰能力抱持著懷疑的態度，因此美韓軍演若持續礙於疫情影響而無法以正常規模舉行，短時間內恐怕無法消解美韓兩國在該議題上意見的對立。

另外，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩先前曾數度呼籲取消美韓聯合軍演，表示兩韓關係是否能重回3年前的「暖春」，取決於南韓在此事的態度。不過至今為止，北韓在軍事活動上尚未傳出異常的動態。

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