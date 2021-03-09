拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統拜登在5日提名了2位女性將領，執掌美國南方司令部及運輸司令部，並在8日於白宮召開記者會宣布，沒想到在演講過程中，拜登疑似忘記了國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，改以「管理這個機構的人」稱呼，場面陷入一陣尷尬。

綜合外媒報導，拜登在演講中表示，美國空軍的杰奎琳·範·奧沃斯特（Jacqueline Van Ovost）將軍，是美國現役軍人中唯一一位四星上將，將被任命為美國運輸司令部司令；與此同時，美國陸軍中將理查德森 （Laura J. Richardson）將晉升為另一位四星上將，並將執掌美​​國南方司令部。

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd James Austin III）。（圖／路透）

隨後，拜登也國防部長奧斯汀致意，感謝他對於晉升兩位將領所付出的努力。不過在提及奧斯汀之時，拜登一時間忘記了奧斯汀名字，以「管理這個機構的人」（The guy who runs that outfit over there）稱呼他。

據報導，拜登其實在這場演講前曾經使用「國防部長奧斯汀」稱呼，但疑似是使用讀稿機才沒有出差錯。

其實，這並非拜登第一次在重要場合發生健忘的情形，先前2020美國總統大選的選戰中，拜登在10月的一場活動誤稱川普為喬治，貌似將川普誤稱為美國前任總統小布希（George Walker Bush）。