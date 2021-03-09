哈利梅根讓女王「很惱怒」！公爵夫婦頭銜不保　白金漢宮急開會

▲ 哈利與梅根的專訪內容震驚全球。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）日前接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，節目於美西時間7日晚間播出後，為王室帶來一場公關危機。英媒爆料，他們可能因此被剝奪薩塞克斯公爵及公爵夫人的頭銜。

《鏡報》報導，女王伊莉莎白二世對哈利夫妻專訪內容「非常惱怒」。白金漢宮高級官員近日已召開緊急會議，商討取消這對夫妻的薩塞克斯公爵及公爵夫人頭銜。

據報在上週的白金漢宮會議中，結論是哈利可能失去或被要求歸還頭銜，但目前尚無明確決策。知情人士向《泰晤士報》透露，「王宮裡有人在討論如何剝奪他的公爵地位。這是前所未有的，不過有人認為這可行，且有意如此。」

有官員仍表示，希望可以保留哈利自出生就被賦予獲尊稱為王子殿下（HRH）的權利。此前，他的母親黛安娜王妃與查爾斯王儲離婚後，便被拔除HRH頭銜。哈利若失去此一頭銜，也將失去王位繼承順位第六人的地位，須經女王批准。

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