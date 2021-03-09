網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

▲女子為了圓謊，竟然殺害懷孕好友並取嬰。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州28歲女子帕克(Taylor Rene Parker)因為欺騙男友自己懷孕，竟然殘忍殺害懷孕8個月21歲好友漢考克(Reagan Michelle Simmons Hancock)，並剖腹取出嬰兒想要占為己有，結果導致嬰兒身亡，誇張行為奪走2條人命。

當地媒體報導，漢考特的母親去年10月9日上午10時20分，在位於新波士頓市(New Boston)的家中發現她的遺體。醫護人員抵達時，發現整個房屋內的地板、牆壁、家具上都可看到大量血跡，本來想要查看腹中胎兒狀況，把死者翻身發現腹部上有一個巨大切口，裡面的嬰兒已經被取出。

當天上午9時37分左右，一名員警在距離新波士頓市不遠的迪卡爾布市(DeKalb)巡邏時，發現帕克帶著一名剛出生的嬰兒，正在車上進行心肺復甦術，嬰兒的身上甚至還有臍帶，後來發現她就是殺害漢考特的凶手。

警方調查發現，帕克向男友謊稱自己懷孕，還時常在社群網站上發表自己懷孕的貼文，男友表示，他們原定在10月9日預產期這天舉辦新生兒派對，還約好中午到俄克拉荷馬州艾達貝爾(Idabel)一間醫院去接帕克，沒想到對方根本就沒有懷孕。

新波士頓當局依據2條人命向帕克起訴2項謀殺罪以及綁架罪，然而起訴書2度都因證據不足被鮑伊郡(Bowie County)大陪審團駁回，新波士頓當局本月5日第3度提出起訴書，但因為嬰兒的驗屍報告尚未出爐再度被退。目前本案仍在調查中，帕克殺害好友若是罪成，有可能被求處死刑，殺嬰罪則有可能判處最高99年刑期或終身監禁，綁架罪則可能面臨最高20年刑期。

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