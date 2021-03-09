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英媒：哈利梅根「按下核按鈕」向王室宣戰！　替新品牌吸金鋪路

記者吳美依／綜合外電報導

哈利與梅根接受歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，爆料內容投下震撼彈。英國媒體與各界人士紛紛指出，夫妻倆此舉等同於「按下核武按鈕」、向王室宣戰，真正目的或許是為了替慈善媒體製作公司Archewell未來發展鋪路。

梅根在專訪中透露內心痛苦，並指控王室成員議論兒子亞契「膚色會有多黑」，而媒體報導「她把凱特弄哭」則是「人格謀殺的開始」。白金漢宮目前尚未正式回應。

▲英國王子威廉與妻子凱特（Kate Middleton），哈利與妻子梅根（Meghan Markle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲王室內部人士透露，女王、查爾斯王儲和威廉王子等王室高級成員目前仍在進行危機處理談話。（圖／達志影像／美聯社）

《太陽報》、《每日郵報》與《泰晤士報》引述內部人士說法報導，王室現在被「恐懼與沮喪」給嚇壞了，「很多人想要說話，但沒有人會贏得這場爭鋒相對的戰鬥」。女王拒絕在一份擬好的聲明上簽名，需要更多時間思考如何回應，她與查爾斯王儲、威廉王子等資深王室成員至今仍在進行危機處理談話。

▲▼哈利, 梅根, 亞契。（圖／路透）

▲哈利梅根預計夏天迎接女兒出生。圖為夫妻倆與兒子亞契。（圖／路透）

許多人認為，哈利梅根是為了替價值10億美元（大約新台幣283億元）的Arechwell打響名號，並替未來發展與事業鋪路。《富比士》指出，本次專訪似乎是精心策畫的「出櫃計畫」，以利推出新品牌，講述他們的故事。

此外，哈利夫婦去年與Netflix簽訂5年合約，據悉價值高達1億美元（大約新台幣28.3億元）；同年12月又和Spotify達成價值2500萬美元（大約新台幣7億元）的播客（Podcast）協議。他們私下也會出席各大活動發表演說，去年2月前往邁阿密參加摩根大通（JP Morgan）高峰會，淨賺金額可能高達100萬美元（大約新台幣2835萬元）。

▲▼哈利, 梅根, 亞契。（圖／路透）

▲哈利梅根接受專訪，大爆王室秘辛，投下震撼彈。（圖／路透）

這場專訪引發各界正反論戰。《每日郵報》評論指出，梅根無情指責王室不誠實、霸道、古板、無情與種族主義，在鏡頭前的表現顯然經過潤飾與精心排練，非常殘忍且工於心計。

英國知名主持人摩根（Piers Morgan）痛批，梅根刻意透過種族主義做出憤世嫉俗又可恥的誹謗，就是為了摧毀王室，傷害女王與仍在住院的菲利普親王。前《太陽報》記者伍頓（Dan Wootton）說，「毫無疑問，梅根剛剛向王室宣戰了」。

網球名將小威廉絲（Serena Williams）則是力挺好友，「梅根是我無私的朋友，她的生活充滿同情心與同理心，她每天都在教導我何謂真正的高尚。她的話語展示出她經歷過的痛苦與殘忍」。美國作家瓊斯（Saeed Jones）說，「呼！他們差點殺了這個女人。我很高興哈利與梅根帶著孩子離開那裡」。

美國E! News記者帕克（NINA PARKER）認為，「你們知道為什麼非裔女性相信梅根嗎？因為我們知道微小的侵犯是什麼樣子，也知道它們如何慢慢地把人逼瘋。」美國社運家佩克耐特（Brittany Packnett）也指出，梅根所訴說的遭遇「每天都發生在非裔女性身上」。

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