美韓「軍費分攤」達成協議！美國務院發言人：SMA對兩國都有益

▲美國國務院發言人普萊斯當地時間8日舉行記者會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美韓兩國就軍費分攤問題長期談不攏，爭議持續一年多，不過就在拜登就任美國總統46天後，兩國代表當地時間7日終於在華府達成原則性的協議，宣布談妥第11份《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）。在南韓外交部發表新聞稿後，美國國務院8日也在聲明中表示，此份協議效期6年，是一份同時利於兩國的協議。

根據《韓聯社》報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於8日在記者會中回覆記者提問，不過並未具體解釋協議細項與數據，包括軍費增額比率等。他表示，「美國與南韓已就新一份6年效期的SMA協定達成原則性協議，這將強化美國與同盟國之間的共同防衛。為使協議生效，美國與南韓正推動相關工作，包括草簽等，已進入最終程序。」

普萊斯強調，「我們以善意的態度，進行具有建設性的協商。我認為不久之後，世人將會明白此份協議對美韓雙方都有益。」

▲南韓派遣大使鄭恩甫飛往華府與美國代表威爾頓展開軍費分攤協商。（圖／達志影像）

美韓軍費分攤長期陷入膠著狀態，原本雙方於2020年3月同意將該年度的南韓負擔軍費，由2019年度的1兆389億韓元調漲13%，最後卻因時任總統川普要求應調漲5倍，使原本接近談妥的協議宣告破局，雙方協商近1年，直到拜登政府上任後強調修復與同盟間的關係，才使軍費談判在短時先內有所進展。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，隨著雙方已達成原則性協議，之後SMA協定將加快腳步，進入國內報告與發佈、草簽、正式簽署、遞交國會批准案等程序。

南韓於5日派出韓美防衛費分攤協商大使鄭恩甫（정은보）前往華府，與美方國務院代表威爾頓（Donna Welton）進行第9次協商會議，直到當地時間7日導出結果，預計將於南韓時間9日下午抵達仁川國際機場。

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