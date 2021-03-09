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南韓38萬人接種新冠疫苗！今增446人染疫　釜山漁市場爆群聚感染

▲▼南韓京畿道安城市畜產集貿市場爆發群聚感染。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道安城市畜產集貿市場爆發群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情不太穩定，雖單日新增病例數依然維持在3、400多人規模，然而各地的家族親友聚會、醫療院所、療養院等仍傳出零星群聚感染，且開學之後，由於採取到校上課，校園又爆發群聚感染，而京畿道安城市的畜產集貿市場、釜山市共同漁市場也傳出群聚感染，恐怕影響肉類、漁產販賣流通。另外，已有38萬3千多人完成新冠疫苗接種。

截至9日0時為止，南韓今（9）日上午9時30分共通報446起新增病例，其中427例為境內感染、19例為境外移入，同時新增3例死亡。目前南韓共累計93263例確診、1645例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增299例（首爾佔98例、京畿道佔181例、仁川佔20例）；光州新增32例；忠清北道新增21例；釜山新增19例；忠清南道新增14例；江原道新增13例；蔚山新增11例；全羅北道新增7例；大邱新增3例；全羅南道、慶尚北道、濟州島各新增2例；大田、慶尚南道各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，京畿道安城市畜產集貿市場累計60例；首爾市江東區廣文高中15名學生確診；濟州島某高中4名學生確診；京畿道利川市某足球聚會累計11例；釜山市西區某綜合醫院累計7例；江原道平昌郡某住宿設施累計5例；濟州島濟州市某保齡球館累計6例。

另外，主掌南韓臨海與近海30%漁業產品流通的釜山共同漁市場，截至8日為止共有航運工會成員與其家人共7人染疫，該漁市場在業務量達到巔峰時，共有高達1500多人負責從漁船卸載、搬運、分類漁業產品，經過工會協商下，決定於8日晚間停止作業，導致9日清晨無法開市。

▲▼南韓目前已有38.3萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

▲南韓目前已有38.3萬人完成新冠疫苗接種。（圖／路透社）

南韓從2月26日起開放民眾依序接種阿斯利康（AZ）疫苗、27日起接種輝瑞疫苗。根據當局統計，昨（8）日有6萬4111人接種疫苗，截至9日0時為止，共有38萬3346人完成疫苗接種，接種率為全國總人口5200萬的0.73%，其中有37萬7138人接種AZ疫苗、6208人接種輝瑞疫苗。

另外，施打新冠疫苗後所引起的異常反應，9日新增936件，其中死亡為2例、引起嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）為10例、其餘924例為頭痛、發燒、噁心、嘔吐等輕微症狀。

截至9日0時為止，南韓全境共累計通報4851起施打疫苗後出現副作用等異常反應，占總接種人口比率為1.27%，其中出現嚴重過敏性休克（Anaphylaxis）者為43例、痙攣等住進加護病房者為5例、同時累計13例死亡，目前仍無法釐清施打疫苗與死亡之間的關聯性。

►南韓31.6萬人接種新冠疫苗！今增346人染疫...校園又爆群聚感染

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