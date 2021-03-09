69歲染疫翁昏迷中「連續硬3小時」突病逝！　醫：新冠釀異常勃起

▲老翁連續勃起3小時後，就因肺衰竭病逝。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國一名染疫的6旬老翁日前在住院治療時，於昏迷的狀態下出現陰莖異常勃起症狀，儘管醫護人員拿出冰敷袋放在病患的生殖器上，試圖減緩腫脹，但老翁仍持續勃起了3個小時，醫師最後只好拿出針頭，試圖從生殖器中抽出部分血液，然而異常勃起症狀尚未減緩，老翁便因肺衰竭死亡。

根據《每日郵報》報導，美國一名醫師日前在《美國醫學雜誌》（American Journal of American Medicine）中提到，他與團隊認為，新冠病毒會導致男性病患的生殖器出現血塊，造成陰莖異常勃起的症狀。這名醫師稱，他的病患在昏迷狀態下勃起長達3小時，儘管他們嘗試了一些治療方法，但最後還沒能減緩陰莖異常勃起症狀，患者就肺衰竭病逝。

該名患者2020年8月因感染新冠肺炎引發的呼吸困難症狀被送進該名醫師所任職的邁阿密谷醫院（Miami Valley Hospital），當時69歲的病患發炎情況嚴重，甚至引發了肺積水。據悉，這名患者體型肥胖，住院治療10天後，病情瞬間惡化，肺部也開始衰竭，於是治療團隊替他注射了鎮定劑，並戴上了呼吸器。

為了幫助病患順利呼吸同時排出肺部積水，醫師讓患者俯臥了12個小時，然而當醫療團隊將老翁翻轉過來時，卻看到病患勃起，但當時他早已失去意識，屬於異常勃起。醫療團隊認為，病患的生殖器在昏迷狀態充血，出現陰莖異常勃起症狀，都是因為感染新冠病毒所造成。

醫療團隊發現後，隨即拿出冰袋替患者冰敷生殖器，試圖減緩腫脹，但病患仍然持續勃起了長達3小時，最後醫師不得不拿出針筒，將血液從生殖器中抽出。儘管如此，老翁的異常勃起症狀還未恢復，就因病情惡化引發肺衰竭死亡。

醫師表示，該名患者的海綿體是僵硬的，但是頂端卻是鬆弛的，屬於低流血量陰莖異常勃起。該名醫師也提醒，如果患者出現這種症狀，沒有迅速進行治療，恐將造成不可逆的永久傷害。不過目前專家還不清楚新冠肺炎與相關病症的直接關聯。

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