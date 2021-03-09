「房子是跟女性友人合買」　顏若芳友：月租王定宇8000元

▲王定宇、顏若芳。（圖／記者湯興漢攝、周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被週刊直擊同居一事，他們都表示，是「房東與房客」關係。據顏若芳友人表示，如果認識她的人就知道，她其實是個不折不扣的「感情絕緣體」，而那間房子是跟女性友人合買的，前陣子才租給王定宇每月8000元，自己則跟家人同住在南京圓環家中。

對於被偷拍兩人同居一事，王定宇表示，兩人就是房東、房客關係，他在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，才剛開始租幾個月，太太也知道這件事，而顏若芳是遇到了就偶爾順道載一程，照片全都沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

顏若芳也回應表示，她常向王定宇請益政治上的問題，最近比較有接觸跟互動，是因為被拍到的這間房子，有分租給王定宇。

對此，顏若芳友人表示，其實認識她的人都知道，她是個不折不扣的「感情絕緣體」，不太容易交男友，她跟王定宇一直以來關係都很好，旁人一看也都知道他們根本沒有怎麼樣。

顏若芳友人說，這間房子是跟另一位女性友人合買的，就在這位女性友人的公司附近，而前陣子王定宇也請顏若芳幫忙找房子，才會把其中一個房間租給王定宇，每月8000元，而她自己則是跟家人住在南京圓環的家中。

顏若芳友人表示，週刊寫王定宇去這個房子，最多一週達5個晚上、平常也有3至4晚，但實際上根本沒有這麼頻繁，顏若芳的友人也住在這裡，而且顏若芳的家人也不太讓她在外過夜或晚歸，她多半還是會回到自己家人家中。