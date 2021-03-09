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「新冠試劑販賣機」矗立東京　一劑只要台幣1200元

▲▼為因應PCR試劑每日供應數量太少，日本「新冠肺炎試劑販賣機」提供另類試劑購買途徑。（圖／路透）

▲為因應PCR試劑每日供應數量太少，日本「新冠肺炎試劑販賣機」提供另類試劑購買途徑。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

走在東京街頭，販賣機四處林立，反應著日本追求「便利」的民族性，現在更出現「新冠肺炎試劑」的販賣機，民眾可以透過在販賣機購買試劑，搜集唾液後再寄給檢測單位，節省到醫院等待檢查的時間。

據《路透社》報導，日本政府目前每天只進行4萬次的聚合酶鏈反應（PCR）測試，僅在有症狀或可能感染的人群中進行檢測，導致許多民眾因擔心自己是否感染而轉向私人診所或其他地方購買PCR試劑。正是因此，「新冠肺炎試劑販賣機」才得以在東京街頭出現，一台販賣機提供60份試劑，一支試劑售價4500日圓（約台幣1200元），相比台灣自費檢測要價台幣5000到7000元不等，便宜近5倍。

▲▼販賣機販售的PCR試劑一支4500日圓（約台幣1200元）。（圖／路透）

▲販賣機販售的PCR試劑一支4500日圓（約台幣1200元）。（圖／路透）

販賣機是由東京的Laketown Takenoko耳鼻喉科診所設置，診所院長竹村榮毅表示，「販賣機提供給民眾其他選擇，讓民眾避免去擁擠的診所或等待預約檢測。」截至目前為止，該診所已在東京地區設置了7台販賣機供民眾使用。

談到設立販賣機的原因，竹村說，「日本每日進行的PCR測試數量太少，結果使得很多人搞不清楚自己罹患感冒還是新冠肺炎。沒有PCR測試，就不可能進行診斷，我認為我們必須做更多的事情，這樣才能及早診斷出受感染的人並提早隔離。」

剛設立這些販賣機時得到的反響很好，有些機器甚至一天要補貨兩次，隨著東京每日新增病例下降，PCR試劑的需求已逐漸減少，竹村坦言，「作為一名醫療人員，如果檢查的人數隨著病例減少而跟著減少，我會很開心。」日本目前除販賣機之外，民眾也可在藥局或網路上購買PCR試劑來做檢測。

 
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