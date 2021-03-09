　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父愛爆發！馬斯克PO么子「X」萌照　同框小女友罕見曬娃

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）罕見PO出與歌手女友格萊姆斯（Grimes）、么子「X Æ A-12」的合照。（圖／翻攝Twitter@elonmusk）

▲特斯拉執行長馬斯克（中）與歌手女友格萊姆斯（左）、么子「X Æ A-12」（右）。（圖／翻攝Twitter@elonmusk）

記者吳美依／綜合報導

49歲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於2日宣布，將於SpaceX德州發射場址打造新城市「星之基地」（Starbase）。他8日罕見在推特上貼出「父愛爆發」的「曬嬰照」，與33歲歌手女友格萊姆斯（Grimes）、么子「X Æ A-12」同時入鏡，並透露一家人當時就在「德州星之基地」。

馬斯克與女友2020年5月4日生下兒子「X Æ A-12」，為了方便稱呼，又取了親暱綽號「小X」（Little X），一家三口很少同時出現在鏡頭前。照片中，他把一臉好奇的兒子抱起來、親近花朵，散發出濃濃父愛。

格萊姆斯曾解釋，「X Æ A-12」的X代表未知數，Æ是AI人工智慧和愛情的縮寫，A-12是2人最愛的SR-17黑鳥偵察機（A-12為SR-17的前身），戰鬥力強但不暴力，A同時也代表她最愛的歌曲《Archangel》。

根據《內幕人士》報導，馬斯克2日透露，「星之基地」將比SpaceX德州工廠所在的博卡奇卡村（Kopernik Shores）還要大得多。

卡梅倫郡 （Cameron County）法官辦公室也證實此計畫，「過去幾天，SpaceX正式接洽本郡官員，通知馬斯克有興趣將博卡奇卡村併入星之基地」，但也強調必須遵守州政府合併章程，提出正式、合法且適當的請願或申請。

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
王定宇遭爆同居顏若芳　政壇外遇盤點…他被抓包後下場最慘
我在案發現場／狠奪夫妻雙命扯不倫戀！蛇蠍女「大學一次交8男友
家裡出現眼鏡蛇！基隆男熱水狂潑+亂棍打死　慘遭判刑
顏若芳親自回應：我平常住爸媽家　王定宇分租就像學生宿舍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

愛達荷州眾議會再通過友台決議文 　挺台參與國際！

美韓「軍費分攤」達成協議！美國務院發言人：SMA對兩國都有益

拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

英媒：哈利梅根「按下核按鈕」向王室宣戰！　替新品牌吸金鋪路

69歲染疫翁昏迷中「連續硬3小時」突病逝！　醫：新冠釀異常勃起

拜登准了！美國完成接種者「可不戴口罩」　室內聚會免社交距離

越南通報「疑似台灣移入」病例！　第2次檢驗才呈陽性

南韓38萬人接種新冠疫苗！今增446人染疫　釜山漁市場爆群聚感染

梅根專訪曝「想尋死」被狂酸演技好　英主持人：她可以得奧斯卡了

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

愛達荷州眾議會再通過友台決議文 　挺台參與國際！

美韓「軍費分攤」達成協議！美國務院發言人：SMA對兩國都有益

拜登健忘症又發作！白宮記者會稱防長「管這機構的人」

英媒：哈利梅根「按下核按鈕」向王室宣戰！　替新品牌吸金鋪路

69歲染疫翁昏迷中「連續硬3小時」突病逝！　醫：新冠釀異常勃起

拜登准了！美國完成接種者「可不戴口罩」　室內聚會免社交距離

越南通報「疑似台灣移入」病例！　第2次檢驗才呈陽性

南韓38萬人接種新冠疫苗！今增446人染疫　釜山漁市場爆群聚感染

梅根專訪曝「想尋死」被狂酸演技好　英主持人：她可以得奧斯卡了

網路上謊稱自己有了！惡女殺害懷孕8個月好友　剖腹取出胎兒

出生就被「揍一拳」　綠島黑青汪1年暴長萌臉狂圈粉：要冰敷啦！

怒辭中常委只為顏若芳！　王定宇曾「一怒為紅顏」替她抱不平

穿「睡衣」趴趴走突遇男房東！她下秒回房照鏡子：糗了

李貴敏質疑小明返台差別待遇　陳時中：當時是量力而為

美債殖利率調升外界看衰房市　營造商CEO「2觀察」繼續看好

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶　已經沒有呼吸心跳！

蘋果4平台更新搶修　iPhone、Mac集體曝資安風險

人大今審香港選制　林鄭月娥：12個月內完成修改

台中「黑白郎君」路口遭追撞！警衝下車戒備　小黃運將急道歉

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

國際熱門新聞

亞契本來就不是王子！王室規則曝

醫服一脫解放雙峰！護理師讓性感內衣廠商求穿

離開娘家太傷心　新娘哭到心臟驟停

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

道瓊大漲逾306點！　特斯拉、台積電ADR重傷近6％

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

小企鵝大逃亡！躲虎鯨「萌跳上船」撿回一命

她走路滑手機遭怪手撞倒狠輾！慘死瞬間曝

戰鬥民族擂台上12秒「致命K.O.」恐怖抽搐畫面曝

梅根爆王室種族歧視！　英美紛紛回應

醫驚爆咖啡粉含「小強」！　網崩潰

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

緬甸全國大罷工　3示威者遭擊斃

更多熱門

相關新聞

裴洛西：眾院周三表決參院紓困案

裴洛西：眾院周三表決參院紓困案

美國眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）8日表示，眾院將在本周三（10日）就參議院兩黨協商通過的紓困案更新版本進行投票。外界預計紓困案將會在眾院順利通過，並呈交總統拜登簽署生效。

道瓊大漲逾306點！　特斯拉、台積電ADR重傷近6％

道瓊大漲逾306點！　特斯拉、台積電ADR重傷近6％

華爾街抄底王開口　美股道瓊開漲

華爾街抄底王開口　美股道瓊開漲

中方可採取哪些行動改善中美關係　趙立堅：美國更有責任

中方可採取哪些行動改善中美關係　趙立堅：美國更有責任

美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」

美眾議院喊話：停止砸錢到「F-35鼠洞」

關鍵字：

北美要聞特斯拉馬斯克

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

直擊江宏傑接「神秘簡訊」急返家

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面