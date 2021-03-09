父愛爆發！馬斯克PO么子「X」萌照　同框小女友罕見曬娃

▲特斯拉執行長馬斯克（中）與歌手女友格萊姆斯（左）、么子「X Æ A-12」（右）。（圖／翻攝Twitter@elonmusk）



記者吳美依／綜合報導

49歲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於2日宣布，將於SpaceX德州發射場址打造新城市「星之基地」（Starbase）。他8日罕見在推特上貼出「父愛爆發」的「曬嬰照」，與33歲歌手女友格萊姆斯（Grimes）、么子「X Æ A-12」同時入鏡，並透露一家人當時就在「德州星之基地」。

馬斯克與女友2020年5月4日生下兒子「X Æ A-12」，為了方便稱呼，又取了親暱綽號「小X」（Little X），一家三口很少同時出現在鏡頭前。照片中，他把一臉好奇的兒子抱起來、親近花朵，散發出濃濃父愛。

格萊姆斯曾解釋，「X Æ A-12」的X代表未知數，Æ是AI人工智慧和愛情的縮寫，A-12是2人最愛的SR-17黑鳥偵察機（A-12為SR-17的前身），戰鬥力強但不暴力，A同時也代表她最愛的歌曲《Archangel》。

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

根據《內幕人士》報導，馬斯克2日透露，「星之基地」將比SpaceX德州工廠所在的博卡奇卡村（Kopernik Shores）還要大得多。

卡梅倫郡 （Cameron County）法官辦公室也證實此計畫，「過去幾天，SpaceX正式接洽本郡官員，通知馬斯克有興趣將博卡奇卡村併入星之基地」，但也強調必須遵守州政府合併章程，提出正式、合法且適當的請願或申請。

聽Podcast掌握國際局勢