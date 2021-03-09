小企鵝大逃亡！　躲虎鯨「萌跳上船」好心人幫扶屁屁：撿回一命



記者張靖榕／綜合外電報導

南極州對於人類來說總是驚喜連連，日前一團遊客分別乘坐多艘橡皮艇在南極海上，親眼見證一群虎鯨（俗名殺人鯨，killer whale）在圍獵一隻生命力旺盛的小企鵝。結果小企鵝在瘋狂逃命後，選擇奮力跳上其中一艘橡皮艇，好心遊客也扶住牠的屁股讓牠成功登船，萌萌地逃過「虎口」。

根據英國《每日郵報》報導，40歲的旅遊部落客卡爾斯丹（Matt Karsten）和他32歲的妻子安娜（Anna），當時正和一行人乘坐橡皮艇在傑拉許海峽（Gerlache Strait）觀賞南極冰山。

▼YouTuber稱小企鵝逃離「虎口」是「大逃亡」（Great escape）。（圖／翻攝自YouTube「Expert Vagabond」）

途中他們看見一隻不斷躍出水面的巴布亞企鵝，後頭不遠處還跟著好幾頭虎鯨。三四艘橡皮艇互相距離不遠，艇上的人們都在看著這隻企鵝如何逃出生天，或最慘的情況就是被當作虎鯨玩物，最後血腥收場。

企鵝在周遭水面不對衝刺、跳躍，繞行，盡量貼近水面和橡皮艇，終於和虎鯨拉出距離後牠挑中其中一艘橡皮艇，奮力一跳，結果腹部撞上充滿彈性的艇邊後被彈回水裡。但很快牠又再試了第二次，這次終於成功跳上艇邊，所有乘客開心歡呼，好心人也趕緊扶住牠的屁股，讓牠到艇上休息。

卡爾斯丹試其中一個錄下全程的人，他說親眼看見虎鯨追捕企鵝的畫面實在太驚喜，就好像在現場看國家地理頻道一樣，「我可以想像那隻企鵝能夠逃過一命，一定鬆了一大口氣。」

