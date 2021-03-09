98死615傷！非洲國家「炸藥連環爆」轟毀全市民宅　遺體持續增加中

At least 20 killed and 600 wounded after huge explosions in Equatorial Guinea's city of Bata. The gov't says the blasts were caused by mishandling of dynamite at a military base. Read more: https://t.co/KSoXwUwmyc pic.twitter.com/zm1L5gPaCo — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2021



記者張靖榕／綜合外電報導

非洲中部國家赤道幾內亞最大城市巴塔（Bata）恩科安托馬軍事基地（Nkoantoma Military Base）7日因人員操作炸藥不當，引發連環大爆炸，鄰近的民宅建築和設施均受到重創。經過一天後，死亡人數上升至98人，受傷人數則至少有615人。

根據錄影畫面，軍事基地爆炸當時濃煙竄天，還不斷有爆裂聲，當地居民紛紛往返方向逃開，許多人臉部、背部受到外傷且血流滿面，還有人全身大面積受傷。

▼赤道幾內亞最大城市巴塔一處軍營爆炸，幾乎轟毀全市民宅。（圖／路透）



《半島電視台》（Al Jazeera）報導，自1979年起掌權的總統恩奎馬（Teodoro Obiang Nguema）表示，此事與軍營中人員操作炸藥的疏忽有關，他並表示爆炸幾乎摧毀了巴塔的所有住家和建築。

路透社報導，衛生部表示救難人員在現場瓦礫堆中找到共多具遺體，目前已發現死亡人數經過一夜後已上升至615人，其中299位傷者則因傷勢較重仍流院治療。

該國衛生部長則在推特上表示，已經安排心理創商的輔導員，包括心理學家、護理是均投入這次的災後復原行動，「毀損的影響不只在身理上的，在心理上也會有。」