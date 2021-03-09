戰鬥民族擂台上12秒致命K.O.！　衰男後腦著地「恐怖抽搐」畫面曝



記者張靖榕／綜合外電報導

格鬥或拳擊比賽偶爾會傳出選手因腦部受創過大致死，或當場失去反應能力的消息，俄羅斯日前一場格鬥比賽就出現類似的恐怖結局。紅褲選手在開賽後積極佯攻，隨後擒抱住黑褲選手再抵著對方頭部重擊地面，當場讓黑褲選手失去意識，倒地不斷抽搐，醫護人員雖上場急救，但後續情況不明。

▼雙方纏鬥很快就以黑褲男後腦著地結束。（圖／翻攝自YouTube「Аралаш Тв」）



根據YouTube影片顯示，雙方開場碰觸拳套後，紅褲選手隨即揮拳佯攻，將黑褲選手逼回原本的角落，正當對方思索著還擊時，紅褲男低身衝上前，瞬間擒抱住對方的腰部。

黑褲男試圖箝制對方的攻勢，雙腳夾住對方腰部，想朝頭部一陣迎擊痛打。紅褲男將臉埋在對手胸膛位置，將他帶到場中央後雙手向上一揮，罩住黑褲男的臉面，抵住後立刻向前倒，利用重力加速度再配上臂力，讓黑褲男的頭頸部用力撞擊擂台地面。





▲黑褲男四肢僵直，身體不斷抽搐。（圖／翻攝自YouTube「Аралаш Тв」）

黑褲男後腦著地後四肢明顯從對手身上鬆開，紅褲男起身跪姿繼續揮拳追擊，確認對方被自己K.O.後才站起來向觀眾致意，全程歷時12秒。然而此時黑褲男已經失去意識，身體還開始抽搐蜷曲，眼看情況不對的救護員立刻撲上前救援，但直到攝影者關閉攝影前，黑褲男都未恢復意識。