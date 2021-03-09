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梅根爆王室種族歧視！　英相強生與白宮紛紛出面回應

▲▼哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

▲哈利王子與妻子梅根接受歐普拉專訪。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

退出王室的英國哈利王子及夫人梅根日前在歐普拉專訪上，爆料的內容引起大眾關注，對此英相強生避談種族歧視有關的內容，僅對女王表示推崇，白宮方面也只稱出面受訪需要勇氣，但不多做評論。哈利與梅根日前爆料王室內部討論寶寶「膚色有多黑」，立刻引起廣大關注，歐普拉後來澄清此事與女王夫婦無關。

綜合外電報導，英國歷任首相過去鮮少對王室事務發表評論，此次強生（Boris Johnson）對於哈利夫婦的專訪也回應，不會就種族歧視的問題破例表示意見，僅對女王伊莉莎白二世表示欽佩，「我一向對女王及她在我國及大英國協之間發揮的團結作用，抱持著最高的欽佩之心。」

▲▼ 英國女王伊莉莎白二世 。（圖／路透社）

▲據了解，英女王伊莉莎白二世並未參與「梅根孩子膚色有多黑」的討論。（圖／路透社）

白宮方面則由新聞秘書莎琪（Jen Psaki）回應記者，表示任何人公開談論與自身精神問題有關的掙扎，並坦承說出自己的故事「都需要勇氣」；然而如今哈利夫婦已不再屬於王室的一員，而是普通公民，白宮在此也不會再代表總統拜登多給予評論。此外她更強調美英之間長久以來的盟邦情誼，以及政府間的特殊夥伴關係，並強調關係會繼續保持下去。

梅根與哈利在與歐普拉的爆炸性專訪中揭露，過去遇過王室成員歧視說，未來不會給兩人的孩子亞契（Archie）王子頭銜，也不會提供王室的安全保障，甚至因為梅根具有非裔血統，而討論「亞契的膚色會有多黑」並表示憂心，讓非裔重量級人物歐普拉聽聞大吃一驚，「什麼？妳當時在和誰談話？」但梅根只點到此處，接下來就沉默不再多說。

專訪披露很快引起風波，《法新社》在隨後的報導中指出，英國女王伊莉莎白二世和菲利普親王夫婦倆，並未參與關於梅根孩子膚色的談話；歐普拉也透露談論膚色的並非女王與親王。

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