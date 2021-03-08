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中方可採取哪些行動「改善中美關係」　趙立堅：美國更有責任主動

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

中美關係自從前美國總統川普時代發起「貿易戰」之後逐漸惡化，即使現任總統拜登上任後，也未見改善。中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上，回應媒體提問「可採取哪些行動改善中美關係」。趙立堅不改戰狼本色回應表示，「美國政府更有責任採取主動行動和措施。」

《彭博社》提問表示，中國外交部長王毅在7日的記者會上表示，中方願同美方合作，希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙，「請問中方可以採取哪些具體行動來改善雙邊關係？」

趙立堅表示，王毅國務委員已經就中美關係回答了媒體的提問，闡述了中方立，「我願再次強調，中方致力於同美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時將繼續堅定維護國家主權、安全、發展利益」希望美方客觀理性看待中國和中美關係，順應時代潮流，摒棄陳舊過時的零和思維，採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，同中方相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

趙立堅說，「關於你提到的具體問題，王毅國務委員也作了非常明確的闡述，中美可以合作、需要合作的清單就放在我們面前。雙方應該按照兩國元首通話精神，相向而行，共同努力，推動中美關係重回正軌」。

《彭博社》再追問表示，「現在看起來似乎所有事情都應該由美方先採取行動，我想問，中方可以採取哪些具體行動來改善中美關係？」

趙立堅回應表示，「我想這是你個人的解讀」，兩國外交部門都應該按照兩國元首通話精神相向而行，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係早日重回健康穩定發展的軌道。

趙立堅強調，大家都知道，美國上屆政府對中美關係採取的種種倒行逆施，給兩國關係造成了嚴重的損害，「我想從這一層面上說，美國政府更有責任採取主動行動和措施」，希望美方同中方相向而行、共同努力。

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